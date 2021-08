Plus fort que la vie, les festivals de répliques et d’incarcérations exigeront désormais une preuve de vaccination ou des tests Covid 19 négatifs

Promoteur et producteur indépendant de festivals de premier plan aux États-Unis Danny Wimmer présente a annoncé que plusieurs de ses festivals cet automne, y compris Plus fort que la vie, Réplique et Festival de musique et de tatouage Inkcarceration – exigera une vaccination complète ou une preuve d’un test COVID négatif pour assister aux événements.

Wimmer a partagé la nouvelle dans une publication sur les réseaux sociaux mercredi 11 août. Il a écrit: “Nous sommes à un carrefour sans précédent avec l’incertitude quant à savoir si nos festivals auront lieu ou non cet automne. Ce n’est pas dans ma nature de rester les bras croisés et de laisser les autres décider de notre sort. Au lieu de cela, je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour garantir que nos festivals se déroulent, même si cela signifie adopter des politiques avec lesquelles certaines personnes peuvent ne pas être d’accord. Mais avant de réagir négativement à notre politique, veuillez considérer ceci. Ce que je vois, c’est que les fans pensent que le monde a besoin de festivals de musique maintenant plus que Nous devons rassembler les gens pour qu’ils guérissent des 18 derniers mois. Nous devons remettre au travail les personnes et les artistes dont les moyens de subsistance dépendent des événements en direct. Je suis convaincu que ces exigences sont ce qui est nécessaire pour garantir que nous avons des festivals amusants et sécuritaires cet automne.”

Plusieurs artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Depuis 1995, vétéran de l’industrie musicale Danny Wimmer a produit des concerts et des festivals, petits et grands. En 2011, il forme Danny Wimmer présente, qui produit désormais plusieurs des plus grands festivals rock et alternatifs des États-Unis En combinant des talents de premier plan avec la cuisine et la culture locales, DWP est devenu reconnu au sein de l’industrie pour offrir des expériences de divertissement de la plus haute qualité aux fans, artistes, sponsors, partenaires et villes hôtes. DWP crée des expériences de festival mémorables et globales, laissant aux consommateurs et aux partenaires des impressions durables et significatives. DWP continuera d’ajouter de nouveaux festivals de musique à son portefeuille déjà stellaire, qui comprend actuellement Réplique, Bourbon et au-delà, Épicentre, Ville natale en hausse, Festival de musique et de tatouage Inkcarceration, Plus fort que la vie, Sonic Temple Art + Festival de musique et Bienvenue à Rockville. Précédent DWP les festivals comprennent Rock sur la plage, Rébellion de Caroline, Invasion du Nord et plus. En 2020, DWP a lancé la populaire série numérique “En coulisse avec DWP” et “Au-delà du baril”, et s’est aventuré dans l’espace de conservation de contenu numérique, en promouvant les diffusions en direct à la carte.