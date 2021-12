Plus fort que le volcan’ le 8 janvier

MADRID, 27 déc. (EUROPA PRESS) –

Le chanteur Raphaël et le danseur et chorégraphe Sara Baras compléter l’affiche du concert « Plus fort que le volcan », l’événement musical caritatif organisé par RTVE en collaboration avec l’Association of Musical Promoters (APM), le WiZink Center et le Cabildo de La Palma qui aura lieu le samedi 8 janvier au WiZink Center (Madrid).

Raphael et Sara Baras seront rejoints par Ana Guerra, Alba Reche, Coque Malla, Efecto Pasillo, Fangoria, Fuel Fandango, Izal, JM Serrat, Kiko Veneno, La Oreja de Van Gogh, Lori Meyers, Love of Lesbian, Luis Morera, Maikel Delacalle , Melendi, Miguel Ríos, Mikel Erentxun, Mlle Caffeina, Pedro Guerra et Valeria. Les fonds récoltés lors de cet événement iront aux personnes touchées par le volcan Cumbre Vieja (La Palma).

Le concert durera plus de deux heures et demie. Jacob Petrus et Elena Sánchez Ils présenteront cet événement musical qui débutera à 20h30 et qui pourra être suivi par La 1, La 2, RTVE Play et Radio Nacional le même jour à partir de 21h30.

Dans l’événement, qui aura des restrictions de capacité et des contrôles de santé, des journalistes de Radio Nacional de España et R3, tels que Julia Varela, Ángel Carmona et Virginia Díaz, et des journalistes d’autres médias tels que Toni Aguilar, Iggy Rubín, Eva Soriano, Mateo collaborent González et Andrea Caña.

De plus, le concert aura une scène réplique dans le terrain de football de Los Llanos, sur l’île de La Palma, avec un grand écran qui diffusera en direct le concert du Wizink Center. Certains des artistes se produiront à Madrid et d’autres à La Palma et chanteront à la fois des chansons individuelles et des duos.

Les billets, dont le prix est compris entre 20 et 60 euros, peuvent être achetés au WiZink Center Madrid ; Vente de billets – El Corte Inglés / Acheter des billets (elcorteingles.es); Billets pour concerts, festivals, théâtre et sports chez Ticketmaster ; Billets de théâtre, concerts, comédies musicales, football sur tickets.com et Billets de musique, théâtre et événements (seetickets.com)

Vous pouvez également faire un don via Bizum (Code: 03747) ou IBAN ES47 2100 9169 0122 0017 9456, sous le concept ‘Volcán Donation’ et destinataire ‘Cabildo Insular de La Palma’.