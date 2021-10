Plus forte hausse des emplois salariés : L’emploi augmente de 8,5 millions en septembre ; au plus haut niveau en 20 mois

L’échantillon du CMIE comprend plus de 1,79 ménages lakh et plus de 5,22 membres lakh âgés de plus de 15 ans.

Emporté par les emplois salariés, l’emploi a augmenté de 8,5 millions en septembre pour s’établir à 406,2 millions, le niveau le plus élevé depuis mars 2020. Il reste néanmoins légèrement inférieur au niveau de septembre 2019 de 406,7 millions.

Par conséquent, le taux de chômage est tombé à 6,86 % en septembre contre 8,3 % en août de cette année, mais est resté légèrement supérieur aux 6,68 % enregistrés en septembre de l’année dernière, a révélé l’enquête auprès des ménages sur les pyramides de consommation du CMIE.

Selon l’enquête, le taux d’activité est passé de 40,5 % en août à 40,7 % en septembre et, surtout, le taux d’emploi est passé de 37,2 % à 37,9 % en septembre de cette année.

Le taux d’activité est une proportion spécifique à l’âge entre les personnes qui travaillent ou recherchent activement un emploi et la population totale en âge de travailler, généralement 15 ans et plus. Le taux de chômage est un rapport entre les personnes qui n’ont pas actuellement d’emploi mais qui en recherchent activement un et la population active totale.

« La meilleure partie de la hausse de l’emploi en septembre 2021 est la hausse des emplois salariés. Ceux-ci ont augmenté de 6,9 ​​millions, passant de 77,1 millions en août à 84,1 millions en septembre. De tous les grands groupes professionnels, les emplois salariés ont connu la plus forte augmentation. Ce grand bond en septembre rapproche les emplois salariés de leur moyenne en 2019-2020, qui était de 86,7 millions », a écrit Mahesh Vyas, directeur général et PDG de CMIE, dans un article récent.

L’emploi parmi les travailleurs à salaire journalier et les petits commerçants a également augmenté de 5,5 millions, passant de 128,4 millions en août à 134 millions en septembre. Avec cela, l’emploi en tant que journaliers ou petits commerçants a franchi le niveau pré-pandémique de 130,5 millions en 2019-2020.

Septembre 2021, cependant, a vu une baisse de l’emploi en tant qu’entrepreneurs. Leur nombre estimé est passé de 76 millions en août à 74,4 millions en septembre. Le nombre d’agriculteurs est également passé de 116 millions en août à 113,6 millions en septembre 2021.

« Cette chute pourrait impliquer une combinaison de deux facteurs. Premièrement, certains emplois salariés qui avaient été perdus auparavant ont été relancés et une partie de la main-d’œuvre qui a migré vers les fermes est revenue à ces emplois salariés. Deuxièmement, l’activité économique est susceptible d’avoir repris pour absorber des personnes supplémentaires sous la forme de travailleurs journaliers », a écrit Vyas.

Cela est probablement dû à une forte augmentation de l’emploi dans l’industrie de la construction en octobre. L’emploi dans cette industrie a bondi de 5,5 millions en septembre.

Le secteur des services surprend avec aucune augmentation de l’emploi en septembre. Le secteur a perdu plus d’un million d’emplois au cours du mois.

« L’Inde est maintenant à l’aube de la saison des fêtes et les attentes sont que les mois à venir pourraient stimuler l’emploi en général et dans le commerce de détail en particulier. Compte tenu de la grande taille de l’industrie du commerce de détail, une augmentation de l’emploi dans ce secteur devrait avoir un impact significatif sur l’emploi global », a écrit Vyas.