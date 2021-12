Plus grande défaite de derby à domicile en 39 ans, aucune victoire en huit, hués et les fans de Liverpool chantant « Rafa au volant », alors combien de temps Benitez a-t-il à Everton ?

Rafa Benitez subit actuellement une énorme pression à Everton.

Les Toffees ont été humiliés 4-1 par les rivaux du Merseyside Liverpool à Goodison Park mercredi soir.

Le temps de Benitez à Everton pourrait être compté

Un tel résultat n’était pas ce dont il avait besoin, d’autant plus que les fans n’étaient pas très satisfaits de sa nomination en premier lieu.

Benitez a été manager de Liverpool pendant six ans et leur a remporté la Ligue des champions en 2005 – donc l’hésitation à le nommer était peut-être compréhensible.

Pour rallier les fans, il avait besoin de se mettre au travail et cela ne s’est pas produit et la patience s’épuise.

Liverpool a pris une avance de 2-0 en 20 minutes et certains fans quittaient Goodison Park à ce stade.

Ce fut une nuit décevante pour Everton à Goodison

Demarai Gray a récupéré un but, mais d’autres buts de Diogo Jota et un deuxième de Mohamed Salah se sont ajoutés à la misère.

Il s’agissait de leur plus grande défaite de derby à domicile en 39 ans et les joueurs d’Everton ont été hués en dehors du terrain.

Les supporters de Liverpool se sont réjouis de la misère de leurs rivaux et ont scandé le nom de Benitez tout au long du match.

Ils ont également chanté ‘Rafa’s at the wheel’ pour troller les Toffees et beaucoup l’appellent maintenant à partir.

Anger était également directeur chez Marcel Brands et Bill Kenwright avec des chants de « sack the board » qui résonnaient également autour de Goodison.

La colère dirigée contre les dirigeants peut forcer la hiérarchie du club à changer.

Benitez avait l’air absolument dévasté au coup de sifflet final

Il n’y a eu aucune victoire en huit matchs et le club a glissé à la 14e place, à seulement cinq points au-dessus de la zone de relégation.

Benitez a déclaré à Amazon Prime : « Je pense que quiconque pourrait voir le jeu a vu que nous avons fait trop d’erreurs et vous payez pour cela. Les fans au début poussaient. Quand nous avons marqué, l’ambiance était vraiment bonne mais une autre erreur a changé le jeu.

Lorsqu’on lui a demandé si les Toffees étaient dans une bataille de relégation, il a répondu : « Non. J’ai toujours confiance que l’équipe s’en sortira bien. Nous devons ramener des joueurs pour que nous puissions être aussi forts qu’au début.

Liverpool était trop bon pour Everton

L’ancien défenseur de Tottenham et Newcastle, Jonathan Woodgate, pense que Benitez n’est pas à blâmer pour les problèmes du club en ce moment et a souligné le manque de dépenses estivales.

Il a déclaré à talkSPORT : « Combien d’argent Rafa a-t-il dû dépenser ? Il a fait venir trois joueurs à Gray, Townsend et Rondon.

«Ça va être difficile pour n’importe quel manager. Calvert-Lewin a été blessé pendant la majeure partie de la saison.

« Si Frank Lampard avait été aux commandes toute la saison, il aurait traversé cette mauvaise étape. Les fans seraient-ils autant dans son cas que dans celui de Rafa ?

« Vous ne pouvez pas dire que les joueurs étaient des lâches dans cette situation, ils ont été absolument anéantis par une équipe de premier plan de classe mondiale. »

Everton n’avait pas de réponse pour Salah et Liverpool

Son co-animateur de talkSPORT, Jamie O’Hara, a déclaré: « Je pense que la nomination à la direction de Rafael Benitez a tout mis en évidence à propos d’Everton. Il n’a pas été soutenu, il a obtenu 1,7 million de livres sterling. Il a fait venir Andros Townsend, Demarai Gray et Rondon.

« Il a perdu tous ses meilleurs joueurs sur blessure. Avant que tout le monde ne lui saute dessus, clarifions les faits. »

