Plus haut sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : Asian Paints, Zee Media parmi les actions atteindront un plus haut sur 52 semaines sur l’ESB, Paytm à un nouveau plus bas

Sommets sur 52 semaines, creux sur 52 semaines : un total de 527 actions a atteint un sommet sur 52 semaines sur l’ESB à 11 h 30, tandis que six scripts, dont Paytm, ont atteint de nouveaux creux.

Les taureaux ont maintenu le contrôle sur la rue Dalal alors que les indices de référence BSE Sensex et NSE Nifty50 ont prolongé leurs gains lundi. Le Sensex était en hausse de 482,99 points ou 0,81% à 60 227,64, et le Nifty était en hausse de 137,30 points ou 0,77% à 17 950. Bank Nifty progresse de 379,9 points ou 1,01% à 38 119,50. Les indices immobiliers, automobiles et bancaires ont augmenté de 1 à 2 %. Les indices BSE midcap et smallcap se négociaient également à la hausse. Un total de 527 actions a atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB à 11h30, tandis que six scripts, dont Paytm, ont atteint de nouveaux creux. Pendant ce temps, 196 actions ont atteint des sommets de 52 semaines sur NSE, et cinq scripts étaient à de nouveaux creux en cours de journée.

Actions qui ont atteint des sommets et des creux de 52 semaines sur l’ESB

Un total de 527 actions a atteint un sommet de 52 semaines à la Bourse de Bombay (ESB) à 11h30, tandis que six scripts, dont Paytm, ont atteint de nouveaux creux. Asian Paints a atteint un nouveau sommet de 3 588, dépassant le précédent sommet de Rs 3 582 atteint vendredi 7 janvier. . Energy, DB Realty, Birlasoft Ltd, CSL Finance Ltd, Dollar Industries, Gujarat Fluorochemicals Ltd, Forbes & Company Ltd, GRM Overseas, JBM Auto, Inflame Appliances Ltd, Oasis Securities Ltd, Pidilite et Zee Media figuraient parmi les actions qui ont atteint 52 plus haut de la semaine sur l’ESB. Pendant ce temps, Janus Corporation, Lumax Industries, Anubhav Infrastructure Ltd, Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF, Nippon India Equity Savings Fund, One 97 Communications Ltd (Paytm) et Suvidha Infraestate Corporation Ltd ont été les scripts qui ont touché des creux de 52 semaines.

Les actions qui ont atteint un plus haut et un plus bas sur 52 semaines sur NSE

Sur le total des titres cotés à la Bourse nationale (NSE), 196 ont atteint des sommets de 52 semaines lundi tandis que cinq scripts étaient à de nouveaux creux. Asian Paints, Birlasoft Ltd, CMS Info Systems, Dollar Industries, HCL Infosystems Ltd, HP Adhesives, JBM Auto, Jet Freight Logistics Ltd, Lloyds Steels Industries, Pidilite, Rategain Travel Technologies, Sapphire Foods India Ltd, Tata Teleservices figuraient parmi les actions qui atteint un sommet de 52 semaines sur NSE. D’autre part, DSP Liquid ETF, Lumax Industries, Motilal Oswal Mutual Fund – Motilal Oswal 5 Year G Sec ETF, Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF et One 97 Communications Ltd (Paytm) ont touché des creux de 52 semaines sur NSE.

Meilleurs gagnants et perdants sur Sensex, Nifty 50

Maruti (en hausse de 3,47 %), Infosys (2,58 %), ITC (2,08 %), Kotak Mahindra Bank (2 %), HDFC (1,65 %), Mahindra & Mahindra (1,51 %), Axis Bank (1,49 %), ICICI Bank (1,34 %), SBI (1,22 %) étaient les meilleurs gagnants du pack Sensex. En revanche, Wipro (-2%), Asian Paints (0,94%), Dr Reddy (0,77%), Sun Pharma (0,57%), Reliance Industries (0,51%), HUL (0,25%) ont été les grands perdants. Pendant ce temps, UPL, Maruti, Hero Motocorp, Infosys et ITC étaient les meilleurs gagnants du pack Nifty, tandis que Wipro, Asian Paints, Dr Reddy, Divis Lab et Shree Cement étaient les retardataires.

