Plus haut sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : JBM Auto, Zee Media parmi les actions pour atteindre un plus haut sur 52 semaines sur l’ESB, 3 scripts à de nouveaux plus bas

Les marchés boursiers indiens étaient en sourdine mardi au milieu d’indices mondiaux mitigés. Les indices de référence Sensex et Nifty se négociaient à plat avec un biais positif. Alors que le BSE Sensex était en hausse de 200 points à 60 596, le NSE Nifty50 était à 18 036, en hausse de 32,8 points ou 0,18 %. Sur les marchés plus larges, l’ESB MidCap et SmallCap étaient également plus élevés de 0,2 et 0,5 %, respectivement. Pendant ce temps, Nifty Bank a perdu 119 points ou 0,31% à 38 228. Un total de 550 actions a atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB à midi, tandis que trois scripts, dont Paytm, PolicyBazaar ont touché de nouveaux creux. Pendant ce temps, 194 actions ont atteint des sommets de 52 semaines sur NSE, et cinq scripts étaient à de nouveaux plus bas en cours de journée.

Actions qui ont atteint des sommets et des creux de 52 semaines sur l’ESB

Un total de 550 actions a atteint un sommet de 52 semaines à la Bourse de Bombay (ESB), tandis que six scripts, dont Paytm, ont atteint de nouveaux creux. Asian Paints, Zee Media, CMS Info Systems, Astec Lifesciences, Astral Ltd, CSL Finance, Dollar Industries, Jet Freight, JP Power, JBM Auto, Kitex, EKI Energy, Eldeco Housing & Industries, Netlink et Zee Media figuraient parmi les actions qui atteint un sommet de 52 semaines pour l’ESB. Pendant ce temps, One 97 Communications Ltd (Paytm), PB Fintech (PolicyBazaar) et Yuranus Infrastructure Ltd.

Les actions qui ont atteint un plus haut et un plus bas sur 52 semaines sur NSE

Sur un total de 199 titres cotés à la Bourse nationale (NSE), 194 ont atteint des sommets de 52 semaines lundi tandis que cinq scripts étaient à de nouveaux creux. Asian Energy Ltd, Bombay Dyeing & Mfg Company Ltd, CMS Info Systems, DB Realty, Dollar Industries, HCL Infosystems Ltd, JBM Auto, Lloyds Steels Industries, Rategain Travel Technologies, Sunteck Realty, TARC figuraient parmi les actions qui ont atteint leur plus haut niveau en 52 semaines sur NSE. D’autre part, Edelweiss Mutual Fund – BHARAT Bond ETF, One 97 Communications Ltd (Paytm), PB Fintech (PolicyBazaar) et Spandana Sphoorty Financial Ltd ont été les titres qui ont atteint un nouveau creux de 52 semaines aujourd’hui.

Meilleurs gagnants et perdants sur Sensex, Nifty 50

HCL Technologies (en hausse de 3,78 %), HDFC (1,48 %), Reliance Industries (1,14 %), Sun Pharma (0,93 %), NTPC (0,87 %), Infosys (0,56 %) ont été les premiers gagnants du pack Sensex. En revanche, Tata Steel (-1,88 %), Asian Paints (1,17 %), Bajaj Finance (1,08 %), Kotak Mahindra Bank (0,85 %), Bajaj FINserv (1,08 %), ITC (0,52 %) étaient en tête. perdants. Pendant ce temps, HCL Technologies, HDFC, Reliance Industries, Divis Lab et Sun Pharma ont été les principaux gagnants du pack Nifty, tandis que JSW Steel, Tata Steel, Bharti Airtel, Asian Paints et Bajaj Finance ont été à la traîne.

