Plus haut sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : Paytm parmi 7 actions pour atteindre le plus bas sur 52 semaines sur l’ESB ; 346 actions à de nouveaux sommets

Les ours ont fait un retour dans la rue Dalal jeudi alors que Sensex a plongé de plus de 800 points à 59 342 et Nifty a baissé de 1,4% à 17 674. Bank Nifty est en baisse de plus de 1,4%. Parmi les secteurs, la banque, l’informatique et l’immobilier ont baissé de 1% chacun. Les marchés plus larges ont reflété les pertes, les indices de moyennes et petites capitalisations de l’ESB se négociant à la baisse. Plus de 340 scripts ont atteint des sommets de 52 semaines à la Bourse de Bombay (ESB), tandis que sept scripts ont atteint de nouveaux plus bas en cours de journée.

Actions qui ont atteint des sommets et des creux de 52 semaines sur l’ESB

Un total de 346 actions sur l’ESB a atteint un sommet de 52 semaines jeudi après-midi, tandis que sept actions ont atteint un plus bas de 52 semaines. . Energy Systems, Cantabil, Globus Spirits, Jet Freight, Radico Khaitan, Schaeffler India, Tips Industries figuraient parmi les actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB. Alors que sept scripts, dont Dodla Dairy, Paytm, Lumax Industries, Janus Corporation, Mirae Asset Hang Seng TECH ETF, Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF et Valiant ont atteint des creux de 52 semaines à 11h00 aujourd’hui.

Les actions qui ont atteint un plus haut et un plus bas sur 52 semaines sur NSE

Sur le total des titres cotés à la NSE, 111 ont atteint un sommet de 52 semaines, tandis que 7 scripts étaient à de nouveaux plus bas jeudi. . Energy Systems, Butterfly Gandhimathi Appliances Ltd, DB Realty, Everest Industries, Globus Spirits, JBM Auto, Kitex, Sunteck Realty, Tata Telecommunications figuraient parmi les actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines sur NSE. Pendant ce temps, Lumax Industries, MAS Financial Services, Monarch Networth Capital, Motilal Oswal Nasdaq Q 50 ETF, One 97 Communications (Paytm) et SBI-ETF Gold ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines.

Meilleurs gagnants et perdants sur Sensex, Nifty 50

Sur l’ESB Sensex, Bharti Airtel et Maruti ont été les meilleurs gagnants avec respectivement 0,83% et 0,63%. En revanche, HDFC, Infosys, Kotak Mahindra Bank, HCL Technologies, HDFC Bank, Tech Mahindra, NTPC, Reliance, HUL, Nestlé, Tata Steel et TCS figuraient parmi les grands perdants du pack Sensex. Dans le pack Nifty50, UPL, Hindalco, Bharti Airtel, Bajaj Auto et Maruti ont été les principaux gagnants tandis qu’Adani Ports, JSW Steel, HDFC, Infosys et Kotak Bank ont ​​été les principaux perdants.

