Plus haut sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : Raymond, Macrotech Developers parmi 148 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB

Sur NSE, 48 actions ont été vues se négocier à leurs plus hauts de 52 semaines tandis que 25 étaient en baisse près de leurs plus bas. (Photo : REUTERS)

Sensex et Nifty étaient en hausse avec des gains mardi après-midi, rebondissant après des creux intra-journaliers. S&P BSE Sensex a gagné plus de 200 points au-dessus de 57 500 tandis que Nifty 50 a regagné 17 100. Les marchés plus larges ont surperformé Sensex et Nifty alors que la plupart des indices à petite et moyenne capitalisation se sont redressés. Alors que les indices de référence ont augmenté, jusqu’à 148 scripts se sont échangés à leurs sommets respectifs de 52 semaines, tandis que 20 étaient à leurs plus bas de 52 semaines. Pendant ce temps, sur NSE, 48 actions se sont négociées à leurs plus hauts de 52 semaines tandis que 25 étaient en baisse près de leurs plus bas.

Sommets sur 52 semaines et creux sur 52 semaines

Parmi les composants de l’ESB 500, seules deux actions étaient proches de leurs sommets de 52 semaines. Ceux-ci comprenaient Raymond et Sheela Foam Ltd. Les autres actions ayant atteint des sommets en 52 semaines étaient Jindal Worldwide, Macrotech Developers, NIIT Ltd, Tata Teleservices (Maharashtra), GRM Overseas, Aurionpro Solutions et Sonal Mercantile. D’un autre côté, Creditaccess Grameen, India Pesticides, Sigachi Industries, Valiant Organics, VST industries ont été parmi les actions qui ont atteint de nouveaux creux.

Lisez aussi : ICICI Bank, HDFC, Tata Motors parmi les meilleures idées d’actions de Jefferies ; attendez-vous à environ 30% de retours

À la Bourse nationale, Macrotech Developers, Jindal Worldwide Limited, Lyka Labs, Raymond Limited, Pansari Developers Limited, Shah Alloy Limited, SPML Infra Limited et TD Power Systems Limited figuraient parmi les actions négociées à des valeurs élevées sur 52 semaines. À la baisse, Gulf Oil Lubricants, IOL Chemicals and Pharmaceuticals, India Pesticides, Muthoot Capital Services, Sapphire Foods India Limited, Sigachi Industries et VST Industries figuraient parmi les principaux retardataires.

Chocs de volume

En termes de volume, SPML Infra Limited a vu des actions de 11,6 lakh se déplacer entre les investisseurs sur NSE mardi, 47 fois plus que la moyenne sur 1 semaine. Shriram City Union Finance a été un autre choc de volume avec 2,91 actions lakh échangeant la main aujourd’hui sur NSE. C’était 14,44 fois plus que la moyenne sur une semaine. Parmi les autres choquants de volume, citons Ratnami Metal & Tubes et Geekay Wires.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.