Plus haut sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : RIIL, Devyani parmi 207 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 11 scripts à bas prix

Reliance Industrial était à un sommet de 52 semaines mercredi. (Photo : REUTERS)

Par Harshita Tyagi

Les indices de référence Nifty et Sensex ont augmenté mercredi, prolongeant le rallye d’hier. Sensex a ajouté 1 000 points pour atteindre un sommet de 58 634 points mercredi. L’indice Nifty 50 a gagné 283 points près de 17 460. Bank Nifty a continué de se redresser, s’envolant de 1,7% mercredi après-midi. L’indice s’échangeait à près de 37 200 niveaux. Au milieu d’une dynamique de marché positive, pas moins de 207 titres sur l’ESB se sont négociés à des valeurs élevées de 52 semaines tandis que 11 actions étaient en baisse à des plus bas de 52 semaines.

Au plus haut et au plus bas sur 52 semaines

À la Bourse de Bombay, Devyani International, BMW Industries Ltd, APM Finvest, Goldstone Tech, Oricon Enterprises, Reliance Industrial Infrastructure Ltd (RIIL), d’autres actions se sont négociées mercredi à un sommet de 52 semaines. D’un autre côté, les actions qui ont atteint de nouveaux creux sur l’ESB comprennent ERP Soft Systems, Janus Corporation, Kansal Fibres, Max Alert Systems, Trescon, Whirlpool of India.

Sur NSE, les actions qui ont atteint des sommets en 52 semaines étaient Bajaj Holdings & Investment Limited, Arihant Superstructures Limited, Reliance Industrial Infrastructure Limited, Oswal Agro Mills Limited, Megasoft Limited et GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Limited, entre autres. Pendant ce temps, les actions à négocier à des valeurs basses sur 52 semaines comprenaient Apollo Pipes Limited, Black Box Limited, Dhruv Consultancy Services Limited, Kriti Industries (India) Limited, Laxmi Cotspin Limited, Marine Electricals (India) Limited et Whirlpool of India Limited.

Gains de volume

Total Transport Systems Limited a été le premier gagnant en volume sur NSE lundi avec plus de 42 lakh actions échangeant la main entre les investisseurs. 27,03 fois le volume échangé moyen sur une semaine enregistré par l’action. Total Transport Systems Limited a augmenté de 15 %.

Kiri Industries Limited a été le deuxième gagnant de volume sur NSE avec plus de 9,23 lakh d’actions de la société se déplaçant entre les investisseurs alors que le script a augmenté de 9,66%. Le volume échangé était 17,04 fois la moyenne sur 1 semaine.

Windsor Machines Limited, IIFL Finance Limited, Hitech Corporation Limited et Raj Television Network Limited, entre autres, ont été parmi les autres choquants de volume sur NSE.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.