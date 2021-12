Plus haut sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : ZEEL, Vodafone parmi 195 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 29 scripts à bas prix

Zee Entertainment Enterprises, Vodafone Idea et Bajaj Holdings and Investment font partie des actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB. (Image : Pexels)

Sensex et Nifty étaient en baisse lundi, prolongeant les pertes subies lors de la dernière séance de bourse de la semaine précédente. S&P BSE Sensex était en dessous de 57 400 tandis que NSE Nifty 50 était juste en dessous de la barre des 17 100 – les deux chutant de plus de 0,60% chacun. Bank Nifty a peu changé ce jour-là tandis que les marchés plus larges ont reflété la chute, à l’exception de Nifty Midcap 50 et de l’indice Nifty Smallcap 150. Au milieu de la faible dynamique du marché, jusqu’à 195 titres sur l’ESB se sont négociés à des valeurs élevées de 52 semaines tandis que 29 actions étaient en baisse à des plus bas de 52 semaines. Zee Entertainment Enterprises, Vodafone Idea et Bajaj Holdings and Investment font partie des actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines sur l’ESB.

Au plus haut et au plus bas sur 52 semaines

Outre Zee Entertainment Enterprises, Vodafone Idea et Bajaj Holdings and Investments, les autres actions qui se sont négociées à un sommet de 52 semaines lundi sur l’ESB comprenaient Gujarat Fluorochemicals, KEI Industries, La Opala RG, Krishna Institute of Medical Sciences, Poonawal Fincorp, Sharda Motors Industries et NRB Bearings. D’autre part, les actions qui ont atteint de nouveaux creux incluent Alchemist, Omnipotent Industries, Action Financial Services, Tarsons Products, SBL Infrastructure Ltd, Triveni Enterprises et Trescon.

Sur NSE, les actions ayant atteint des sommets sur 52 semaines étaient Bajaj Holdings & Investment, BSE, Clean Science and Technology, DCM limited, GlaxoSmithKline Pharmaceuticals, Inox Wind, JBM Auto, Steel Exchange India et Zee Entertainment Enterprises, entre autres. Pendant ce temps, les actions à négocier à des valeurs basses sur 52 semaines comprenaient Apollo Pipes, DFM Foods, Tarsons Products, Marine Electricals (India) Limited et Focus Lighting and Fixtures Limited.

Chocs de volume

Mahanagar Telephone Nigam a été le plus gros volume de choc sur NSE lundi avec plus de 1,55 crore d’actions de participation échangées entre les investisseurs. 12,28 fois le volume échangé moyen sur une semaine enregistré par l’action. Mahanagar Téléphone a augmenté de 19%.

Sintex Plastics Technology a été le deuxième volume choquant sur NSE avec plus de 4,39 crores d’actions de la société se déplaçant entre les investisseurs alors que le script a augmenté de 4,82%. Le volume négocié était de 11,22 fois la moyenne sur 1 semaine.

Parmi les autres facteurs de choc sur NSE, citons Onelife Capital Advisors, Rajdarshan Industries et New Delhi Television Limited.

