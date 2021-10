Plus hauts sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : IndusInd Bank parmi 147 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 24 actions à de nouveaux plus bas

Sur le S&P BSE Sensex, une seule action – IndusInd Bank a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de Rs 1 241,85 chacune. Image : .

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient au plus bas de la journée jeudi, alors que la vente s’intensifiait sur D-Street le jour de l’expiration de F&O. L’indice Sensex à 30 actions oscillait autour de 60 600, tandis que le NSE Nifty a abandonné les 18 050 niveaux. Au milieu de cette vente massive, un total de 24 actions ont atteint leur nouveau plus bas niveau de 52 semaines sur l’ESB jusqu’à présent dans le commerce. Alors que 147 scripts ont atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines, défiant la vente massive de l’ESB. Sur le S&P BSE Sensex, une seule action – IndusInd Bank a atteint un nouveau sommet de 52 semaines de 1 241,85 Rs pièce, dépassant le sommet précédent de 1 239,40 Rs pièce. Tandis que sur S&P BSE 200, avec IndusInd Bank, l’action ABB a également atteint un nouveau sommet de 52 semaines.

Les actions parmi 147 scripts atteignant leurs nouveaux sommets en 52 semaines comprennent Arihant Foundations & Housing, Ankit Metal & Power, CG Power and Industrial Solutions, Digjam, Greenpanel Industries, Jubilant Industries, Krishna Ventures, Lloyds Steels Industries, Share India Securities, Tanla Platforms , Tribhovandas Bhimji Zaveri et TTK Prestige, entre autres. Les actions qui ont atteint un creux de 52 semaines sur l’ESB étaient Indian Bright Steel Co., Krsnaa Diagnostics, Oceanaa Biotek Industries, Orient Press, Ramco Systems, Srei Infrastructure Finance, Supreme Holdings & Hospitality (Inde) et Vikas Proppant & Granite.

Sur le National Stock Exchange (NSE), un total de 48 scripts a atteint des sommets de 52 semaines et 13 actions ont atteint leur plus bas de 52 semaines. Les actions atteignant des sommets en 52 semaines comprennent 3i Infotech, ABB India, Arihant Foundations & Housing, Art Nirman, Asahi India Glass, Astra Microwave Products, Creative Newtech, Godfrey Phillips India, Gokul Agro-Resources, Goldiam International, Greenpanel Industries, Grindwell Norton, Heritage Foods, IndusInd Bank, Jayaswal Neco, Jindal Poly Investment and Finance Company, KPI Global Infrastructure, United Spirits, Minda Corporation, Nahar Spinning Mills, Tilaknagar Industries et TIPS Industries, entre autres.

Alors que les actions qui ont atteint des creux de 52 semaines étaient Aditya Birla Sun Life AMC, Anmol India, Krsnaa Diagnostics, Marine Electricals (Inde), Mirae Asset Mutual Fund – Mirae Asset S&P 500 Top 50 ETF, Medicamen Biotech, Ramco Systems, Strides Pharma Science , et Vertoz Publicité.

