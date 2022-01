Plus hauts sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : Infosys, Sun Pharma parmi 496 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 9 actions à de nouveaux plus bas

BSE Sensex et Nifty 50 se négociaient en hausse de plus de 1% lundi, le premier jour de bourse de l’année civile 2022, grâce à l’achat de poids lourds indiciels tels que HDFC Bank, Reliance Industries Ltd (RIL), ICICI Bank, entre autres.

Au cours des transactions de l’après-midi, un total de 496 actions ont atteint leurs nouveaux sommets de 52 semaines sur l’ESB. Ceux-ci incluent Allcargo Logistics, Apollo Micro Systems, BAG Films & Media, Balkrishna Paper Mills, Birlasoft, Digjam, Everest Industries, Geetanjali Credit and Capital, Hathway Bhawani Cabletel & Datacom, CE Info Systems, Minda Corporation, Persistent Systems, Rajesh Exports, Suzlon Énergie, Unitech et Zodiac Energy.

D’un autre côté, neuf actions sont tombées à leur nouveau plus bas de 52 semaines sur l’ESB. Les actions étaient Bharat Textiles & Proofing Industries Ltd, Brandbucket Media & Technology, Indra Industries, Janus Corporation et MAS Financial Services, entre autres.

Sur le NSE, un total de 185 actions a atteint de nouveaux sommets sur 52 semaines et quatre actions sont tombées à des creux sur 52 semaines. Certains des noms de renom incluent Airo Lam, Allsec Technologies, Apollo Micro Systems, Aptech, Arihant Capital Markets, . Energy Systems, Coastal Corporation, eClerx Services, Orient Green Power Company, Grindwell Norton, HCL Infosystems, HP Adhesives, JBM Auto, Jindal Stainless (Hisar), Krishna Institute of Medical Sciences, KPIT Technologies, KPR Mill, Mtar Technologies, Supreme Infrastructure India et Vardhman Textiles, entre autres.

Au contraire, les actions HEC Infra Projects, Nippon India Mutual Fund – Nippon India ETF 5 Year Gilt, ATN International et Opto Circuits (Inde) ont atteint de nouveaux plus bas en 52 semaines.

