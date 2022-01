Plus hauts sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : MapmyIndia, parmi 535 actions à atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 7 actions au plus bas

Star Health et Allied Insurance Company Limited, dont la part a chuté de 0,27% à 777,35 chacune dans les échanges intrajournaliers, a été l’une des actions qui a atteint un creux de 52 semaines sur NSE.

Les indices boursiers nationaux BSE Sensex et Nifty 50 étaient tous dans le vert et se négociaient en hausse de plus d’un demi pour cent mardi après-midi grâce à l’achat de poids lourds tels que Reliance Industries Ltd et Tata Consultancy Services. Les actions les plus gagnantes – NTPC Limited, Power Grid Corporation of India et SBI (State Bank of India) – ont soutenu le rallye boursier sur les deux indices. Sensex était en hausse de 0,64 % ou 362 points à 59 559,45 tandis que Nifty 50 était en hausse de 0,60 % à 17 730,85 pour atteindre le plus haut de la journée à 17 737,25. Au milieu du rallye, 194 scripts ont atteint un sommet de 52 semaines mardi tandis que cinq actions ont touché un plus bas de 52 semaines sur le NSE. Les actions de Star Health et Allied Insurance Company Limited ont chuté de 0,27% à 777,35 chacune dans les échanges intrajournaliers, atteignant un creux de 52 semaines sur NSE. Alors qu’aucune action n’a atteint un creux de 52 semaines sur S&P BSE Sensex jusqu’à présent mardi.

Actions qui ont atteint des sommets et des creux de 52 semaines sur l’ESB

533 actions sur l’ESB ont atteint un sommet de 52 semaines lundi après-midi, tandis que sept actions ont atteint un plus bas de 52 semaines. Larsen & Toubro Infotech Ltd, Monte Carlo Fashions Ltd, MapmyIndia (CE Info Systems), Schaeffler India Limited, Affle (India) Ltd, Bannari Amman Sugars Ltd, Coforge Ltd et EKI Energy Services Ltd figuraient parmi les actions qui ont atteint un 52- plus haut de la semaine sur l’ESB. Alors que cinq scripts, dont Star Health et Valiant Communications, figuraient parmi les actions qui ont atteint leur plus bas niveau en 52 semaines mardi après-midi.

Les actions qui ont atteint un plus haut et un plus bas sur 52 semaines sur NSE

Sur le total des titres cotés à la NSE, 193 ont atteint un sommet de 52 semaines. Parmi les actions qui ont atteint un sommet de 52 semaines figuraient Schaeffler India Limited, TIPS Industries Limited, Affle (India) Limited, Arihant Capital Markets Limited, Bannari Amman Sugars Limited, Coforge Limited, Hinduja Global Solutions Limited et JBM Auto Limited.

Star Health était l’une des cinq actions qui ont atteint un creux de 52 semaines sur le NSE. Outre Star Health, Vishwaraj Sugar Industries Limited, HEC Infra Projects Limited et MAS Financial Services Limited ont atteint mardi un creux de 52 semaines.

Meilleurs gagnants et perdants sur Sensex, Nifty 50

Sur l’ESB Sensex, NTPC Ltd, Power Grid Corporation of India, SBI, Maruti Suzuki India Limited, Hindustan Unilever Limited, Axis Bank Limited et ICICI Bank Limited ont été les principaux gagnants. Sun Pharma, HDFC Bank et Dr Reddy ont été les grands perdants de l’ESB.

Sur le front de NSE Nifty50, NTPC Ltd, Power Grid Corporation of India, SBI, Oil and Natural Gas Corporation et Tata Consultancy Services ont été les principaux gagnants. Alors que Tata Motors Limited, Shree Cement Ltd, Coal India Ltd, Tata Consumer Products Ltd et Sun Pharmaceutical Industries Limited figuraient parmi les principaux perdants.

