Plus hauts sur 52 semaines, plus bas sur 52 semaines : Tech Mahindra parmi 183 actions pour atteindre de nouveaux sommets sur l’ESB ; 8 scripts à bas prix

Sensex et Nifty étaient en baisse dans le rouge vendredi après-midi après avoir ouvert avec des gains plus tôt dans la journée. Sensex était juste en dessous de la barre des 58 000 tandis que NSE Nifty 50 oscillait autour de 17 200. Bank Nifty était en baisse de plus d’un demi pour cent dans le rouge. Les indices à petite et moyenne capitalisation surperformaient les indices principaux et se négociaient avec des gains. Nifty Midcap 50 a augmenté de 0,30% tandis que Nifty Smallcap 50 a gagné 1,5%. Au milieu de cela, jusqu’à 183 actions se sont négociées à des valeurs élevées de 52 semaines sur l’ESB tandis que 8 scripts étaient en baisse pour toucher des plus bas de 52 semaines. Sur NSE, 69 titres se sont négociés à des valeurs élevées sur 52 semaines, tandis que 8 étaient à des valeurs basses sur 52 semaines.

Sommets de l’ESB sur 52 semaines et creux sur 52 semaines

Concernant l’ESB, Power Grid Corporation of India et Tech Mahindra ont été les plus grands noms qui se sont négociés à de nouveaux sommets sur 52 semaines. Les autres actions qui se sont négociées à de nouveaux sommets incluent Bajaj Holdings Investment, Gujarat Fluorochemicals, KEI Industries, La Opla, Timken India et Torrent Power. La science et la technologie propres, récemment cotées en bourse, ont également atteint de nouveaux sommets vendredi. D’autre part, les actions qui se sont négociées à des creux de 52 semaines sur l’ESB comprennent Emergent Industrial, Max Alert Systems, Omnipotent Industries, Rajasthan Petro Synthetics, Sparking (India) Finshares, Stephanotis Finance et Trescon Ltd.

Sommets de la NSE sur 52 semaines et plus bas sur 52 semaines

Parmi les scripts à négocier à un sommet de 52 semaines sur NSE figuraient Clean Science and Technology Limited, Prataap Snacks India, BSE Limited, Gujarat Fluorochemicals, KEI Industries, KPI Global Infrastructure, Power Grid Corporation of India, Tech Mahindra, Torrent Power, TV Today Network et Bajaj Holdings and Investment Limited. En revanche, Apollo Pipe Limited, Bajaj Consumer Care, Black Box Limited, Tarsons Products et Marine Electricals (India) Limited ont atteint de nouveaux creux.

Chocs de volume

Silgo Retail Limited a été le plus gros volume de choc sur NSE avec 8,79 actions lakh échangées entre les investisseurs. Le volume négocié est 86,7 fois supérieur à la moyenne sur 1 semaine. Le deuxième volume de choc sur NSE était MT Educare Limited avec plus de 17 actions lakh se déplaçant entre les investisseurs, une variation de 22,78 % par rapport à la moyenne d’une semaine. Ramco Systems Limited, Tarmat Limited, Medicamen Biotech Limited et Bhandari Hoisery Exports figuraient parmi les autres volumes choquants.

