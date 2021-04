Plus il peut créer de victimes, plus la gauche réussit ⋆ .

La victimisation est une grosse affaire. Ce n’est pas un hasard, c’est aussi devenu le moyen privilégié de la gauche pour poursuivre la redistribution des ressources. En tant que tel, il s’agit d’un exercice économique aux conséquences économiques, et rien n’a plus bénéficié de ces conséquences que la gauche.

Un examen rapide des titres montre la nature lucrative de la victimisation aujourd’hui. Ce ne sont pas seulement les grandes entreprises, mais aussi les petites entreprises – ou du moins c’est ce que Planned Parenthood a tenté de transformer. Bien qu’il ne soit ni victime (juste le contraire) ni une petite entreprise, et certainement pas un destinataire prévu des fonds COVID, Planned Parenthood a récolté 80 millions de dollars du programme de protection des chèques de paie du gouvernement fédéral, qui a été conçu pour aider les petites entreprises à survivre à la pandémie.

Dirigés par le sénateur Rand Paul, R-Ky., Plusieurs sénateurs républicains tentent de récupérer l’argent et d’extraire une explication sur la façon dont Planned Parenthood est autorisé à jouer le programme PPP. Pourtant, bien que Planned Parenthood ait peut-être arnaqué le PPP, ils n’ont pas joué à la victimisation. En effet, ce qu’ils ont fait fait partie intégrante de la progression de la victimisation de la gauche. À gauche, la victimisation d’aujourd’hui est moins centrée sur le fait d’être une victime et plus axée sur l’encaissement.

Bien que la politique de la victimisation soit évidente, l’économie de la victimisation l’est beaucoup moins, mais non moins réelle. Actuellement, il existe peu d’attributs politiques plus puissants que d’être proclamée victime. Être reconnu comme victime donne à un individu ou à un groupe une influence bien plus grande dans les conflits politiques ou sociétaux que la simple sympathie. C’est aussi beaucoup plus lucratif.

L’effet de levier politique de la victimisation est souvent ignoré, c’est qu’il est généralement utilisé pour obtenir des ressources. La victimisation conduit fréquemment, sinon inévitablement, à une compensation – argent, accès, pouvoir, notoriété. De plus, comme l’affectation des ressources est au cœur de l’économie, la victimisation est devenue un élément économique clair.

Certes, la reconnaissance du fait que l’influence politique peut avoir une composante économique n’est guère nouvelle pour la politique ou l’économie. Dans les années 1960, l’économiste Gordon Tullock a identifié l’action consistant à utiliser le pouvoir politique à des fins économiques. Une telle action équivaut à une tentative politique d’obtenir plus de ressources sans en créer d’autres.

Un exemple classique de comportement de recherche de rente est l’octroi de licences aux chauffeurs de taxi et l’exclusion des personnes sans licence. Un monopole est effectivement créé et l’offre est maintenue en dessous du niveau de la demande. L’approvisionnement artificiellement restreint imposé par le gouvernement est ainsi en mesure d’obtenir des rendements accrus sans avoir augmenté la productivité de leur service.

Une recherche de rente réussie au sens classique du terme nécessite une certification et une application. Habituellement, le gouvernement remplit ces rôles. La victimisation, dans son itération actuelle, nécessite toujours une mise en application pour mobiliser des ressources, mais la gauche, agissant en tant qu’intermédiaire, est entrée dans le rôle de la certification.

À l’heure actuelle, la certification des victimes par la gauche américaine est devenue leur fonction principale et le processus suit une voie prévisible. La gauche certifie une victime, exige la reconnaissance et s’adresse au gouvernement pour obtenir une indemnisation au nom des victimes. Dans cette répétition trop reconnaissable, la gauche a été le plus grand bénéficiaire de sa culture de victimisation.

Fonctionnant comme des agents du show business, la gauche développe des clients pour la victimisation. Tout comme les agents du show business, c’est là que vont les véritables aubaines de la victimisation. Les victimes ne peuvent durer que si longtemps et obtenir une indemnisation limitée, mais la liste des victimes potentielles est illimitée – et avec elle le potentiel de la gauche à en bénéficier.

Les clients qui réussissent à devenir victimes bénéficient à la gauche grâce à la redistribution des ressources. La gauche continue de représenter ses clients prospères, peuplant inévitablement (et siphonnant) les programmes gouvernementaux conçus pour aider leurs victimes reconnues. Pourtant, même lorsque leurs clients échouent dans une quête de recherche de rente, l’effort de la gauche renforce encore leur récit: pour paraphraser Shakespeare, «Tout le monde est sur la victimisation et tous les hommes et femmes victimes potentielles.

Le cycle économique de la victimisation est à la fois simple et attrayant pour la gauche qui l’encourage et le représente. La victimisation donne une compensation, l’indemnisation encourage davantage de groupes à devenir victime, et la part de la gauche dans l’indemnisation de la victimisation enhardit et leur permet de rechercher encore plus de clients pour la victimisation.

Avec le temps, tous chercheront à devenir victimes, non seulement parce que la culture de la victimisation devient omniprésente, mais parce que si vous n’êtes pas indemnisé, alors vous êtes le compensateur. Devenir victime pervers devient la seule évasion du coût économique de la victimisation d’autrui. Ainsi, la culture de la victimisation se développe – non pas uniquement par l’acceptation sociale, mais par l’incitation économique évidente à une recherche de rente réussie et à la recherche d’une évasion potentielle des coûts de confiscation de la recherche de rente.

Comme les agents du showbiz, la gauche est la vraie gagnante de sa culture de victimisation. Plus ils réussissent, plus ils créent de victimes. Pire pour l’Amérique, en tant qu’intermédiaire entre les victimes et le gouvernement, comme un agent, la gauche prend sa part – à la fois d’une part dans les ressources redistribuées et en tant qu’arbitre de qui est victime.

À travers tout cela, leur pouvoir grandit. Tout comme dans le show business, les stars vont et viennent mais les agents continuent indéfiniment, il en sera de même avec les victimes transitoires et la gauche intransigeante.

JT Young a travaillé au Département du Trésor et au Bureau de la gestion et du budget de 2001 à 2004 et en tant que membre du personnel du Congrès de 1987 à 2000.