Netflix se prépare pour de grandes premières de films au cours des prochains mois et nous avons maintenant un aperçu du calendrier.

Que vous recherchiez des drames, des comédies ou des plats familiaux, il y en a pour tous les goûts cet automne, et bien que bon nombre de ces films s’arrêtent dans les salles avant d’arriver sur Netflix, il y aura beaucoup de temps pour regarder dans le confort de la maison. Parmi les titres dignes d’intérêt, citons The Harder They Fall, un western entièrement noir mettant en vedette Regina King, Idris Elba et Jonathan Majors, ainsi que tick, tick… BOOM! de Lin-Manuel Miranda et avec Andrew Garfield.

De plus, The Lost Daughter avec Olivia Colman et Paul Mescal, le suivi de Army of the Dead par Zack Snyder, Army of Thieves, et bien d’autres sont également en cours à mesure que le temps se refroidit. Voir la gamme complète, ci-dessous.

septembre

2 septembre

L’au-delà de la fête

3 septembre

Valeur

9 septembre

Frères de sang : Malcolm X et Muhammad Ali

10 septembre

Kate

15 septembre

Livres de nuit

Schumacher

22 septembre

Intrusion

24 septembre

L’étourneau (en salles le 17 septembre)

Mon petit poney : une nouvelle génération

29 septembre

On dirait de l’amour

Personne n’en sort vivant

octobre

1er octobre

The Guilty (en salles le 24 septembre)

Diane : la comédie musicale

6 octobre

Il y a quelqu’un dans ta maison

20 octobre

Trouvé

Dents de nuit

Coincé ensemble

29 octobre

Armée de voleurs

Octobre à confirmer

Hypnotique

Rêve de fièvre

novembre

3 novembre

The Harder They Fall (dans certains cinémas le 22 octobre)

5 novembre

Aimer fort

10 novembre

Passage (dans certains cinémas le 27 octobre)

12 novembre

Avis rouge

19 novembre

cochez, cochez… BOUM ! (dans certains cinémas le 12 novembre)

24 novembre

Contusionné (dans certains cinémas le 17 novembre

Robin Robin

29 novembre

14 sommets : rien n’est impossible

Novembre à déterminer

7 prisonniers (dans certains cinémas)

Un garçon appelé Noël

Un château pour Noël

Le commutateur de princesse 3

décembre

1er décembre

Le pouvoir du chien

3 décembre



Shaun le mouton : le vol avant Noël

10 décembre

L’impardonnable (dans certains cinémas le 24 novembre)

15 décembre

La main de Dieu

24 décembre

Ne cherchez pas (dans certains cinémas le 10 décembre)

le 31 décembre

La fille perdue (dans certains cinémas le 17 décembre)

Décembre à déterminer

Retour dans l’Outback

Mixage

Célibataire jusqu’au bout