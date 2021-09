Plus : “Je veux améliorer ces fins”

09/05/2021 à 22:02 CEST

L’Espagnol Enric Suite (Movistar), après avoir répété la deuxième place sur le podium obtenu en 2018, est satisfait du résultat obtenu, bien qu’à l’avenir, il souhaite améliorer ses performances pour se rapprocher de la victoire.

Après avoir terminé la dernière étape, le Majorquin a expliqué que “la seule chose à laquelle je pensais à l’hôtel était de parler à mon entraîneur pour voir comment améliorer ces finales et qu’il ne me déroute pas”.

« Nous n’avons terminé que quatre coureurs sur la Vuelta et avec Alexandre (Valverde) et Charlie (Vérone) à l’hôpital, c’est pourquoi je pense que c’est d’être heureux d’avoir terminé sur le podium”, a-t-il commenté.

Suite a expliqué que la chute qu’il a subie au seizième stade entre Laredo et Père Noël Croix de Bezana ne lui a pas permis de réaliser sa meilleure performance dans les jours les plus difficiles et seulement dans l’avant-dernière étape entre Sanxenxo et Mos. castro de Herville c’était “le premier jour où j’étais vraiment bien après l’accident.”

Dans le contre-la-montre final, il a commenté qu’il était difficile pour lui de tenir la position sur la chèvre et qu’il avait eu du mal sur certaines des sections les plus difficiles. “Heureusement, je ne jouais pas la course”, a-t-il déclaré.

Malgré la fatigue accumulée durant ces trois semaines, le Majorquin ne veut toujours pas penser à la saison 2022 car il veut aller « vers les classiques italiennes » en fin de saison comme le Giro de Lombardia et les trois autres classiques précédentes bien que « aujourd’hui je vais en profiter », condamné.