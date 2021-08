plus jeune, plus sérieux, plus rapide

08/05/2021 à 08:00 CEST

De nombreux médecins de première ligne disent que les patients Les personnes non vaccinées entre 20 et 30 ans sont celles qui tombent malades maintenant, et elles le contractent également plus gravement et plus rapidement.

Et bien qu’il manque encore des données pour affirmer qu’il est plus grave, et pour s’assurer qu’il s’attaque plus fortement aux plus jeunes, certains experts évoquent déjà la possibilité que nous soyons confrontés à un « nouveau Covid ».

Il est vrai que le nombre de personnes admises aux soins intensifs ou de décès dans la vingtaine produit un alarme majeure aux États-Unis, mais il est également vrai que la plupart d’entre eux ne sont pas vaccinés, et c’est peut-être la raison fondamentale de tant d’infections. Ce serait le moindre des maux.

Parce que la réalité en ce moment est que jeunes sans facteurs de risque souffrir de la forme la plus grave de cette maladie, comme l’obésité et le diabète, doivent être admis dans les unités de soins intensifs.

Et, comme le dit l’un des spécialistes qui les soignent, ils le rendent « désespérément malade. Et nous ne savons pas pourquoi ils sont si sérieux.

Un Covid plus grave et plus rapide ?

De plus, la plus grande sévérité de la maladie chez les jeunes s’accompagne d’une détérioration plus rapide qui a amené les médecins qui les traitent à qualifier leurs patients de « plus jeunes, plus malades, plus rapides ».

C’est ce que certains médecins appellent déjà le « nouveau Covid », toujours associé à la variante Delta, et sur lesquelles des études développées dans d’autres pays suggèrent qu’il peut provoquer une maladie plus grave.

Mais il n’y a pas encore assez de données pour affirmer que la variante Delta s’attaque particulièrement aux jeunes et est en quelque sorte plus grave pour eux. Ce que les spécialistes semblent être clair, d’après l’expérience de ces jours, c’est que les patients qu’ils voient actuellement (presque tous non vaccinés) ne sont pas comme l’an dernier.

Est-ce la faute du manque de vaccins ?

Certains experts considèrent que le changement de typologie des patients est strictement la conséquence de la baisse des taux de vaccination chez les jeunes. Moins de la moitié d’entre eux sont vaccinés, tandis que 80% des plus de 65 ans ont déjà le calendrier complet du vaccin, selon les Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

D’après vos données, 97% des patients hospitalisés ne sont pas vaccinés.

Et alors que l’année dernière plus de la moitié des personnes admises dans les hôpitaux avaient plus de 65 ans, aujourd’hui, le nombre des moins de 50 ans a doublé et entre 18 et 49, ils sont près de la moitié.

« Quelque chose à propos de ce virus est différent pour les jeunes »

La directrice médicale du Our Lady of the Lake Louisiana Center, le Dr Catherine O’Neal, a déclaré au New York Times :

“Quelque chose dans ce virus est différent maintenant pour les jeunes, et nous voyons plus souvent des situations étranges, je pense que c’est un nouveau Covid.”

Et le président de l’Université de l’Arkansas pour les sciences médicales, le Dr Cam Patterson, a déclaré que “notre sentiment est que les personnes plus jeunes et en meilleure santé sont plus sensibles à la variante Delta qu’auparavant”.

De plus, bien qu’il n’y ait pas encore assez de données, l’expérience médicale leur permet de convenir que « la transition que nous avons vue vers des patients plus jeunes et le fait qu’ils tombent malades plus rapidement ont coïncidé presque précisément avec l’émergence de Delta ici en Arkansas. Et nous le voyons comme s’il s’agissait d’une maladie complètement différente.

Les phrases que les différents spécialistes disent à propos de la nouvelle variante Delta sont plus qu’inquiétantes et devraient nous aider à maintenir les précautions, tous et tous âges.

« Mon soupçon est que la variante Delta se comporte probablement un peu différemment. » « Dans la première vague, les jeunes et les enfants n’ont même pas remarqué qu’ils avaient un coronavirus, dans les quelques cas où ils ont été infectés. Mais maintenant, avec la variante Delta, ce n’est pas comme ça. Elle est sans doute beaucoup plus sévère que la variante d’origine. »« Ce qui me fait vraiment peur, c’est que beaucoup de jeunes hospitalisés n’ont aucune pathologie antérieure. Cette variante affecte des personnes plus jeunes et en meilleure santé dont nous n’aurions jamais pensé qu’elles pourraient réagir si mal à la maladie. Et certains auront des lésions pulmonaires durables.

Et les premières analyses que nous apprenons à connaître ne sont pas plus rassurantes non plus.

Une étude écossaise, publiée dans The Lancet, a examiné les cas de Covid au printemps, lorsque Delta est devenue la souche dominante dans ce pays. Et ils ont observé que les personnes infectées avaient presque deux fois plus de risques d’être hospitalisées que celles infectées par la variante Alpha précédente Une étude non encore évaluée par des pairs et menée au Canada a révélé que le risque d’être admis à l’USI était presque quatre fois plus élevé chez les patients atteints de la variante Delta, qui couraient également deux fois le risque d’hospitalisation ou de décès.Une autre étude publiée dans The Lancet et menée à Singapour a conclu que les personnes infectées par Delta étaient plus susceptibles d’avoir besoin d’oxygène ou de soins intensifs. avec la dominance de la variante Delta, les patients couraient un plus grand risque de décès, en particulier ceux de moins de 45 ans.

Mais les données ne sont pas du tout définitives car il n’y a pas d’études suffisamment importantes pouvant conduire à une déclaration concluante sur le danger de cette nouvelle variante Delta.

Et c’est pourquoi il y a aussi des spécialistes de haut niveau qui disent que « je n’ai pas vu de preuves que Delta cible sélectivement les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. J’ai l’impression qu’il s’agit d’un virus si hautement transmissible que quiconque n’est pas vacciné sera en difficulté. Et cela inclut les jeunes.

Ils conviennent que la plus grande virulence peut simplement être le résultat de la plus grande capacité de contagion de la variante Delta.

Et en calculant uniquement les probabilités, il est tout à fait possible qu’à mesure que de plus en plus de personnes soient infectées, le nombre de personnes gravement malades augmente également. Même si la variante elle-même ne provoque pas une maladie plus grave que les versions précédentes du virus.