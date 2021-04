Plus les résultats sont faibles, plus tard l’AGA

La tendance s’accentue si les banques publiques sont exclues. Au cours de l’exercice 20, par exemple, sur les 49 entreprises du NIFTY 500 qui ont déclaré des pertes, 57% d’entre elles ont tenu leurs AGA entre septembre et décembre.

Si les chiffres ne sont pas trop bons, il est préférable de reporter le plus longtemps possible la rencontre avec les actionnaires. Telle est la stratégie de India Inc depuis de nombreuses années maintenant. Les entreprises dont la performance financière est relativement plus faible attendent jusqu’à la dernière minute pour tenir leurs AGA, une tendance qui s’est poursuivie au cours de l’exercice 21.

Selon le cabinet de conseil en vote IiAS, malgré un environnement réglementaire accommodant qui permettait aux entreprises de tenir virtuellement leurs AGA, celles dont les résultats financiers étaient plus faibles ont préféré attendre la toute fin de la saison pour interagir avec leurs investisseurs.

L’IiAS a constaté que pour la septième année consécutive, le rendement médian des capitaux propres (ROE) est généralement le plus bas pour les entreprises qui tiennent leurs AGA tenues vers la fin de la saison.

La tendance s’accentue si les banques publiques sont exclues. Au cours de l’exercice 20, par exemple, sur les 49 entreprises du NIFTY 500 qui ont déclaré des pertes, 57% d’entre elles ont tenu leurs AGA entre septembre et décembre.

La tendance s’accentue si les banques publiques sont exclues. Au cours de l’exercice 20, par exemple, sur les 49 entreprises du NIFTY 500 qui ont déclaré des pertes, 57% d’entre elles ont tenu leurs AGA entre septembre et décembre.

L’analyse révèle qu’à mesure que de plus en plus d’entreprises de taille moyenne et de petite taille sont ajoutées à l’échantillon, la concentration des AGA en septembre s’intensifie. En conséquence, les réunions se sont chevauchées et plusieurs investisseurs ont été contraints de choisir l’un plutôt que l’autre.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.