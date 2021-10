Plus Netflix Grooming: Woke ‘Baby-Sitters Club’ a des collégiens gays

Collégiens gays, rhétorique communiste et conseils pour finir ses devoirs avant d’« invoquer le diable ». Bienvenue dans la saison 2 de The Baby-Sitters Club de Netflix, sortie le 11 octobre.

Le Baby-Sitters Club, comme tant d’autres en cette ère de déclin culturel, prend une franchise nostalgique vieille de plusieurs décennies et la réveille de manière irritante. Le seul héritage de ce redémarrage sera comme un autre clou dans le cercueil culturel de notre pays.

La saison dernière, les filles ont gardé un enfant trans. Cet enfant n’est pas dans cette saison, mais la série fait définitivement des heures supplémentaires pour couvrir les autres lettres de la soupe à l’alphabet de Gay Inc.. Dans l’épisode « Mary Anne and the Great Romance », Mary Anne (Malia Baker) passe le déjeuner à l’école dans un « salon pour couples » (une idée ridicule pour les collégiens) avec son nouveau petit ami, Logan (Rian McCririck). Les couples de rencontres à la table comprennent deux garçons homosexuels qui agissent si amoureux.

À la fin de l’épisode, Mary Anne dit à son amie Dawn (Kyndra Sanchez) qu’elle et Logan ont décidé d’arrêter officiellement d’être petit-ami et petite-amie parce que le label ressent trop de pression. Dawn lui dit : « Je déteste les étiquettes. Pour autant que je sache, la personne avec qui je me retrouve pourrait être n’importe où sur le spectre de genre.C’est ainsi que les jeunes de 13 ans sont censés imaginer leurs futures idylles désormais.

Cet épisode couvre le « G » et le « B » (ou toute autre lettre faisant partie du « spectre de genre ») des LGBT, mais les épisodes ultérieurs s’assurent d’avoir un personnage adolescent qui est un « L ».

Janine (Aya Furukawa), la sœur aînée de la baby-sitter Claudia (Momona Tamada), a une amie de lycée nommée Ashley (Kelcey Mawema). Janine et Ashley ont une grande amitié dans laquelle elles cliquent naturellement malgré des personnalités différentes. Dans les scripts hollywoodiens d’aujourd’hui, deux personnages féminins ne peuvent pas être simplement des amis proches. Les amitiés en tête-à-tête entre personnes de même sexe sont sexualisées de manière obsessionnelle à la télévision depuis la légalisation du mariage entre personnes de même sexe. Alors, naturellement, dans l’avant-dernier épisode de la saison, Janine dit à sa petite sœur qu’elle et Ashley sont « amoureuses ». Le L est maintenant couvert dans la saison et les amitiés à l’ancienne prennent un autre coup inutile des commissaires culturels.

Ashley est une influenceuse de gauche sur les réseaux sociaux qui a prononcé un discours lors de la « New Haven March for our Lives », un mouvement anti-second amendement. Mais c’est la baby-sitter Dawn qui est la porte-parole la plus virulente de la série pour l’endoctrinement gauchiste. Vous n’allez jamais voir une émission produite à Hollywood avec un jeune enfant « cool » dans des causes conservatrices comme l’activisme pro-vie ou les droits des armes à feu. Non, Dawn prône les idées communistes. Elle est « anticapitaliste », croit au « socialisme » et critique les entreprises (mais pas pour leur éveil ou leur implication dans la Chine communiste). Elle ne « sait pas si elle croit vraiment à l’institution du mariage » mais porte un t-shirt « l’amour c’est l’amour » en faveur du mariage homosexuel.

Elle prétend même qu’un bébé blanc a remporté un concours de costumes contre deux bébés de minorités en raison de « la médiocrité blanche remplaçant l’excellence de deux femmes de couleur ». Pour s’assurer que le féminisme radical est couvert, Dawn se plaint également que « les hommes ont un ego si fragile ». Et, bien sûr, elle pratique des pratiques occultes, tout comme sa mère branchée. « D’accord, tu sais, finis tes devoirs avant d’invoquer le diable », lui conseille le petit ami de sa mère alors que Dawn travaille à une table avec des bougies et des cartes de tarot dans sa chambre.

En règle générale, vous pouvez présumer que toute programmation originale sur Netflix destinée aux mineurs doit être évitée. Incroyablement, cette série est classée TV-G. La gauche américaine fait des heures supplémentaires pour corrompre une jeune génération vulnérable en idéologies radicales du marxisme et de la confusion sexuelle. Fermez le service de streaming et trouvez une alternative pour vos enfants.