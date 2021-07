Plus nous pouvons changer de choses, mieux ce serait

Esteban Ocon a appelé à des changements généralisés sur son Alpine après que le Français ait poursuivi sa misérable forme au Grand Prix d’Autriche.

Après un début de saison prometteur, la forme d’Ocon a quelque peu piqué du nez, tandis que son coéquipier Fernando Alonso a semblé de plus en plus à l’aise.

Le joueur de 24 ans a marqué des points lors de quatre des cinq premières courses, mais n’a pas réussi à marquer dans chacune des quatre dernières, et a été lourdement battu par Alonso lors des qualifications au Red Bull Ring samedi.

S’exprimant après la séance, il a eu du mal à expliquer le déficit en Q1, qui était de plus d’une demi-seconde.

“L’équilibre était vraiment bon”, a-t-il déclaré. « Une fois que j’ai terminé un tour, j’avais l’impression que c’était un bon tour dans cette seconde de Q1 et j’étais plutôt satisfait de la façon dont cela s’est déroulé.

« J’aurais peut-être pu gagner un demi-dixième, mais c’est tout, pour être juste.

« C’est donc là que ça commence à être difficile quand on ne voit pas exactement quel est le problème et que le déficit de temps au tour est tellement important sur une si petite piste. Nous devons donc continuer à creuser et rester ensemble pour traverser cette période le plus rapidement possible. »

La Formule 1 a maintenant un week-end de congé avant le Grand Prix de Grande-Bretagne et Ocon a demandé le « maximum possible » de changements à sa voiture.

“Nous allons commencer aussi frais que possible, car évidemment le déficit et la performance que nous avons eus n’étaient pas assez bons ce week-end et le week-end dernier”, a-t-il ajouté.

« Le maximum possible serait le bienvenu. Je vais discuter avec l’équipe et voir ce qu’il est possible de faire. Mais plus nous pourrons changer de choses, mieux ce sera. Alors c’est un doute de moins.