12/02/2021

Act à 12h16 CET

RA

« Personne ne peut plus réparer les dégâts, mais nous pensons que justice a été rendue« . C’est ce qu’il a voulu transmettre aujourd’hui La famille de Javier Ardines, après le verdict unanime du jury populaire qui a jugé hier coupable du meurtre du conseiller municipal de Llanes aux quatre accusés: Pedro Luis Nieva Abaigar, Jesús Muguruza Butrón, Djilali Benatia et Maamar Kelli. La famille du conseiller assassiné veut fermer la page après trois ans de douleur profonde et il le fait en remerciant tous ceux qui ont contribué à rendre sa peine moins difficile au cours de ces mois, avec un avis à la fois pour la Garde civile « pour leur enquête méticuleuse »

Déclaration complète

« Hier, le Jury Court a rendu son verdict accablant : Pedro Luis Nieva Abaigar, Jesús Muguruza Butrón, Djilali Benatia et Maamar Kelli ont été reconnus coupables du meurtre de Francisco Javier Ardines dans un verdict bien fondé et unanime. Plus de trois ans après le meurtre, les proches de Francisco Javier nous sentons que justice a été rendue, bien que personne ne puisse réparer les dommages causés par les meurtriers.

Une fois le verdict connu, et en attendant la sentence, nous voulons remercier publiquement le travail scrupuleux effectué par les agents de la Garde Civile et son Unité Centrale Opérationnelle (UCO), qui a réussi à clarifier les faits après une enquête minutieuse. Nous exprimons également notre gratitude au cabinet d’avocats Pineda & Turrero pour le travail accompli durant ces trois années, et tout particulièrement à l’avocat Antonio Pineda chargé d’exercer l’accusation privée ; au procureur chargé de l’affaire qui, avec objectivité et faisant preuve du plus grand professionnalisme, a contribué de manière décisive à l’éclaircissement des faits ; aux travailleurs du tribunal d’instruction de Llanes et au juge chargé de l’instruction méticuleuse de l’affaire ; aux travailleurs de la Cour provinciale, à l’Avocat de l’Administration de la Justice et au Magistrat-Président, qui ont mené le procès oral sans le moindre incident et nous permettant de faire face aux jours difficiles que nous avons vécus avec des garanties.

Nous apprécions particulièrement le dévouement et les efforts des membres du jury qui, quel que soit le résultat du verdict, ils ont exemplairement respecté un devoir civique élevé. Nous exprimons notre respect pour le travail accompli par les journalistes qui ont fait preuve d’objectivité et de respect pour la vérité et la souffrance de la famille et des amis. Enfin, nous exprimons notre profonde gratitude à la famille et aux amis qui ont toujours été avec nous et à tous ceux qui ont exprimé leur soutien et leur solidarité dans les moments difficiles que nous avons vécus ».