Plus positive au village olympique de Tokyo, cette fois, les athlètes

18/07/2021 à 09h20 CEST

L’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo 2020 a fait état ce dimanche les deux premiers positifs au covid-19 détectés parmi les athlètes hébergés au village olympique, cinq jours après l’inauguration.

Les deux athlètes, nationalité non japonaise, ils ont été testés positifs dans le veille dans les 14 jours suivant l’entrée au JaponLes organisateurs, qui ne divulguent pas plus de détails sur les cas pour des raisons de confidentialité, ont détaillé les organisateurs.

Les premiers positifs parmi les athlètes de la Villa sont connus un jour après que le premier positif a été révélé au sein du complexe résidentiel situé sur l’une des îles artificielles de la baie de Tokyo, celle d’un membre d’une délégation étrangère.

Les infections de ces deux athlètes font partie des dix nouveaux positifs signalés aujourd’hui parmi les participants aux Jeux, le reste des personnes touchées ne séjournant pas au complexe, y compris un autre athlète.

Les deux athlètes de la Villa, ainsi que le résident testé positif samedi, “Ils viennent du même pays et pratiquent le même sport, ils se sont retrouvés dans la même équipe”, a expliqué le porte-parole de Tokyo 2020, Masa Takaya, lors d’une conférence de presse pour exposer les mesures contre la chaleur et le covid-19 qu’ils adoptent.

Le reste de l’équipe est isolé et “respecte les consignes” de l’organisation, qui a déjà détecté les contacts étroits et a pris “des mesures en la matière”.

Tokyo 2020 n’a pas révélé plus d’informations à cet égard, car il considère qu'”il ne serait pas approprié” de révéler qui sont concernés, bien qu’il ait souligné qu’à l’avenir “il y aura d’autres cas dans lesquels nous devrons offrir plus informations et nous le ferons, le cas échéant.

“Nous n’avons jamais dit que ce serait un espace sans covid, ce que nous avons dit, c’est que ce serait un espace sûr”, a déclaré l’organisation, qui a affirmé que des mesures “adéquates” sont prises pour détecter et isoler les cas, pour rassurer les résidents qui viendront dorénavant dans les centres d’hébergement.

Depuis le 1er juillet dernier, l’organisation a signalé 55 points positifs en covid liés aux Jeux Olympiques. parmi les plus de 18 000 personnes qui sont arrivées dans le pays depuis lors et d’autres personnes qui résident sur le territoire.

Ces chiffres n’incluent pas d’autres infections détectées précédemment, telles que les deux cas positifs en juin dans l’équipe olympique ougandaise et d’autres cas dans l’organisation elle-même.