Plus proche de la liberté, Britney Spears va pouvoir choisir son avocat – El Sol de México

Britney Spears, la princesse de la pop, semble avoir un peu de répit de Liberté en lui accordant l’option du pouvoir choisissez votre propre avocat.

Cela représente un changement substantiel dans la tutelle légale Quoi contrôle votre vie depuis plus de 13 ans et auquel le chanteur veut mettre fin.

Maintenant, le célèbre chanteur sera représenté par Mathew Rosengart, un avocat qui a traité des affaires de célébrités telles que Sean Penn et Steven Spielberg et dont le premier objectif sera de retirer Jamie Spears, père de l’artiste, de la tutelle.

Depuis 2008, Britney était représentée par Samuel Ingham, un avocat commis d’office qui a récemment demandé à se retirer de l’affaire après que son travail a été remis en cause lorsque la chanteuse a dit qu’elle ne l’avait jamais laissé dénoncer la tutelle et qu’elle n’a pas été informée de son droit de demander la résiliation.

Selon une exclusivité du New York Times, ce avocat aurait gagné plus de 3 millions de dollars depuis 2008 et des sources proches du dossier ont dénoncé qu’Ingham a été plus fidèle aux intérêts du père qu’à ceux de la chanteuse elle-même.

Mais en plus, le fait que Britney puisse engager son propre représentant remet en cause l’existence de sa propre tutelle légale, un mécanisme réservé aux personnes lourdement handicapées qui ne sont pas censées pouvoir se prendre en charge.

Ainsi, la décision du juge crée un précédent dans l’affaire Britney qui pourrait être transféré au reste de la justice qui protège les tutelles, en pleine polémique grâce à la notoriété du chanteur.

Signalez votre père pour abus

La chanteuse est de nouveau intervenue par téléphone ce mercredi, malgré le fait que sa comparution n’était pas dans les plans de l’audience.

“Je suis ici pour me débarrasser de mon père et le signaler pour abus”, a-t-il déclaré.

L’interprète de “Toxic” a qualifié ses 13 ans de privation de liberté de “cruauté absolue” dans laquelle elle en est venue à penser qu’ils voulaient la tuer et dont le seul objectif était de lui faire sentir “qu’elle était folle”.

Le père de Britney a pris en charge sa vie personnelle et ses finances après une période de comportement erratique qui a fait la une des journaux en 2008.

Bien que la mesure ait été temporaire à sa création, elle a été maintenue pendant 13 ans au cours desquels l’artiste a joué, publié des albums et joué dans une émission de millionnaires à Las Vegas entre 2013 et 2017, parfois contre son gré. .

La semaine dernière, la mère de Britney, Lynne Spears, a demandé que sa fille puisse choisir un avocat.

“Maintenant, et ces dernières années, le pupille est capable de prendre soin de lui-même et, en fait, dans les paramètres de la tutelle, il a gagné littéralement des millions de dollars en tant que célébrité internationale”, a-t-il soutenu.

Lors de la nouvelle audience, Britney elle-même a de nouveau insisté sur le fait qu’elle voulait non seulement mettre fin à la tutelle, mais qu’elle voulait poursuivre son père pour “abus”.

Des centaines de manifestants se sont rassemblés à la porte des tribunaux de Los Angeles pour réclamer la liberté de l’artiste, dont le cas a fait le tour du monde après sa déclaration du 23 juin dans laquelle elle a assuré qu'”elle n’était pas heureuse” et vivait dans un régime de “esclavage”.