Jeudi prochain, 18 mars, la première attendue de Justice League de Zack Snyder, c’est comme ça qu’il est connu Coupe Snyder de Justice League: la nouvelle version du film de super-héros DC qui Zack Snyder il a su retracer et filmer de nouveaux ajouts à son goût.

Une dernière bande-annonce a servi d’aboutissement à la campagne promotionnelle de ce projet inhabituel auquel Warner Bros. a alloué 70 millions de dollars supplémentaires en plus du budget déclaré d’environ 300 millions de dollars pour la version de Justice League sorti en salles en 2017; film qui a rapporté environ 658 millions de dollars dans le monde.

Aujourd’hui, l’embargo sur les critiques et les journalistes qui ont pu avoir un accès anticipé au film a été levé, ce qui a conduit les réseaux sociaux à se remplir de premières critiques et réactions. Nous soulignons ci-dessous ceux qui nous ont semblé les plus pertinents.

Owen Geliberman (Variété): « Il boit des conventions de la bande dessinée, mais on le raconte avec une majesté si habile qu’il surpasse la saga Avengers. (…) Ce nouveau Justice League dégage un sens majestueux du mal cosmique et historique. Son ton ressemble moins à d’autres films de DC ou Marvel qu’à la trilogie de Le Seigneur des Anneaux par Peter Jackson « .

Todd McCarthty (Deadline): « Vous vous rendez vite compte de la solennité étudiée du film, jamais interrompue par même un soupçon d’humour. (…) La peur implacable définit le seul enregistrement dramatique des quatre heures de film. Être indulgent, on pourrait féliciter Snyder pour son succès à maintenir cet état d’esprit pendant si longtemps, mais il est plus susceptible de le critiquer pour ne même pas essayer de pimenter un peu les choses, en modulant le rythme de sa représentation de personnages qui, malgré son attrait totémique, ils ne pouvaient pas être plus unidimensionnel. »

Eric Kohn (IndieWire): « D’une part, les quatre heures et six parties (plus un épilogue interminable d’une demi-heure) de cette étrange récupération de séquences sont gâchées par des performances endormies, des intrigues secondaires ringardes et la construction d’un univers si stupide cela donne à l’univers cinématographique Marvel l’apparence de Shakespeare. Justice League il évolue de manière cohérente, apporte occasionnellement des indices d’intrigues et des concepts visuels inspirés, est même parfois drôle. «

Josh Wilding (ComicBookMovie): « La chose la plus frappante à propos de Justice League de Zack Snyder est que tout ce qui n’avait aucun sens dans la version d’il y a trois ans le fait maintenant. (…) Avec tellement plus de place pour respirer, chaque membre de la Ligue a une chance de briller. (…) Justice League de Zack Snyder C’est l’événement cinématographique de super-héros de la décennie: épique et passionnant, il répond aux attentes du battage médiatique et présente une performance très remarquable de Ray Fisher dans le rôle de Cyborg, ainsi que des portes ouvertes à une suite dont on ne peut que rêver de se concrétiser . «

Matt Goldberg (Collider): « La décision de Snyder d’inclure ce qui semble être tout ce qu’il a tourné prive le film de tout sens de la rime ou du ton. (…) Les scènes se jouent sans rime ni raison. (…) C’est une version plus longue du Justice League de 2017 mais très peu mieux. Il y a de beaux ajouts ici et là, mais rien ne justifie sa monstrueuse durée prolongée. Rien qui transforme le Justice League 2017 dans un meilleur film même s’il est maintenant plus aligné avec les sensibilités artistiques de Snyder. L’histoire est toujours en proie à son Superman qui ne vaut pas la peine de s’inquiéter, le déni d’histoires d’origine complète pour ses personnages, un méchant unidimensionnel avec un plan ridicule … ».

Rodrigo Perez (La Playlist): « Justice League de Zack Snyder c’est à la fois un montage de fans et un montage de réalisateur, avec toute l’indulgence que ce concept implique. (,,,) Pour un réalisateur qui a abandonné son projet de super-héros en raison d’une tragédie familiale et parce qu’un grand studio a contesté le contrôle du film, trop de choses à traiter à l’époque, on suppose que cette pièce de collection posthume pour les fans prêts à faire tout est le meilleur résultat possible que nous puissions espérer. «

Amon Warmann (Empire): «Plus qu’être supérieur à son prédécesseur de 2017, Justice League de Zack Snyder c’est en soi un film de super-héros divertissant, bien que trop long. S’il s’agit du dernier projet DC de Snyder, ce sera une sortie réussie. «