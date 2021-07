Plus puissant que jamais ! Aislinn Derbez pose en maillot de bain | Instagram

Le beau actrice La Mexicaine Aislinn Derbez a de nouveau montré sa silhouette impressionnante sur une photo séduisante en maillot de bain, faisant savoir que son grand effort a porté ses fruits et qu’aimer son corps est ce qu’elle se sent le mieux.

C’est vrai, Aislinn Derbez, la fille du célèbre producteur et comédien Eugenio Derbez a une nouvelle fois paralysé les soupirs de ses millions d’admirateurs sur les réseaux sociaux, exhibant sa beauté sculpturale pendant ses vacances.

La chaleur, les maillots de bain, les câlins et les bisous sont notre truc”, a-t-il écrit.

Comme prévu, cette publication a eu un grand impact parmi ses abonnés et jusqu’à présent, elle a reçu plus de 950 000 likes et des milliers de commentaires de ses plus de 11 millions d’abonnés sur le célèbre réseau social Instagram, où ils montrent leur affection et j’apprécie le vie privée du mannequin Aislinn Derbez.

Belle, “” Divine “, ” Belle et totalement transparente le meilleur sans aucun doute “, ” Belle ” et ” Je t’aime ” ne sont que quelques-uns des messages que l’actrice a reçus dans ladite publication.

Il ne fait aucun doute que la fille d’Eugenio Derbez est l’une des actrices les plus remarquables de l’industrie du divertissement, car grâce à son talent, son professionnalisme et sa beauté, elle a complètement réussi à conquérir et à séduire ses millions d’admirateurs, qui suivent ses projets professionnels. , ainsi que les moments en famille qu’il partage habituellement sur divers réseaux sociaux.

Il convient de noter qu’Aislinn Derbez a joué dans diverses séries et films, avec lesquels elle est non seulement devenue une grande actrice, mais a également contribué à booster sa carrière dans l’industrie du cinéma et du divertissement, ce qui l’a amenée à se positionner au sein de la goût du public.

Une carrière qu’il a commencé à développer tout seul, très loin de la trajectoire de son célèbre père, Eugenio Derbez.

Oui, bien que la ressemblance avec son père soit extrêmement impressionnante, Asilinn Derbez a décidé de ne pas vivre dans l’ombre de sa célèbre famille, ni de son image paternelle protectrice.

C’est pour cette raison qu’elle a commencé sa carrière seule, ce qui l’a amenée à se démarquer individuellement dans cette industrie concurrentielle, toujours avec le soutien, le soutien et l’affection de ses followers.

La vérité est qu’Aislinn Derbez ne cesse d’étonner ses fans avec son apparence physique spectaculaire, qui est le résultat de routines d’exercice, d’une alimentation équilibrée et de beaucoup, mais beaucoup d’amour-propre, quelque chose qu’elle n’hésite pas à partager avec ses partisans.

En revanche, la talentueuse comédienne, à ce moment de sa vie, sent que tout s’arrange, elle se sent pleine, heureuse et satisfaite d’elle-même, plus d’un an après sa séparation avec Mauricio Ochmann, avec qui elle a sa fille. Kailani, 3 ans.