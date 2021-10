Le directeur technique de Mercedes, James Allison, a déclaré que ce ne sera pas uniquement la puissance du moteur qui décidera où l’argenterie finira par aller cette saison.

Red Bull a attiré l’attention sur le moteur de Mercedes lors des dernières courses, affirmant que les Silver Arrows ont débloqué tellement de puissance depuis Silverstone qu’on a l’impression que la W12 court avec le DRS ouvert en permanence.

Mais Allison a minimisé l’importance de la puissance du moteur qui décidera finalement de la saison entre Mercedes et Red Bull, et a commencé son explication en disant que le Grand Prix de Turquie ne serait pas une bonne valeur aberrante pour ce à quoi s’attendre dans les six derniers courses quand même.

« Je pense qu’il est difficile de prendre la Turquie comme une sorte d’étalon de ce que nous pouvons attendre du reste de la saison », a déclaré Allison lors du débriefing de Mercedes sur la Turquie.

« C’était un week-end très fort, nous étions bons tout le long, sec, mouillé, Essais libres, Qualifications, Course, nous étions forts.

« Un de nos ingénieurs ce week-end a parlé des pneus comme étant dans une sorte de boucle d’or, ni trop chaud, ni trop froid sur un asphalte particulièrement difficile, et nous savions que nous étions très forts mais nous savions aussi que les marges entre cette force et le fait d’être plus moyen étaient assez minces.

« Quelques degrés ici ou là et nous aurions pu être dans la zone de la boucle d’or du côté chaud ou froid.

« Donc, c’était une très bonne performance, la voiture était très bien équilibrée, nous n’avons pas semblé souffrir autant du sous-virage qui était assez répandu dans la voie des stands. Mais je ne pense pas que vous puissiez lire cela automatiquement dans les courses à venir.

Un meilleur jugement, dit Allison, peut être fait à partir du Grand Prix de Grande-Bretagne quant à la force actuelle de Mercedes dans la dernière étape de la saison.

Il a ajouté: «Je pense qu’une meilleure lecture serait probablement de dire, eh bien, revenons sur les six derniers environ. À Silverstone, nous avons mis un package de mise à niveau décent sur notre voiture, et cela a en quelque sorte fait de notre saison un endroit plus heureux.

« Dans les courses depuis lors, je pense qu’il n’y en a eu qu’un où nous avons été complètement battus et c’était Zandvoort.

« Sur les autres, je pense que nous l’avons sans doute ombragé avec la voiture la plus rapide et dans quelques endroits comme Istanbul, Sotchi, nous étions vraiment bons, Monza aussi, bien aussi.

« Donc, en moyenne, je pense que nous l’avons ombragé, mais dans la plupart des endroits où nous avons été la voiture la plus rapide, cela a été plus une sorte de tirage au sort qu’une sorte de garantie. »

Allison n’irait pas jusqu’à dire que Mercedes est désormais favorite pour les deux titres de champion du monde et a mentionné la puissance du moteur dans le cadre de son évaluation actuelle de la photo du titre.

« Ce que je pense que cela signifie, c’est que nous sommes au moins dans le combat », a poursuivi Allison.

« Nous apprécions comme nous nous l’avons dit au début de cette saison, nous apprécions la chasse à ce titre, car c’est ce que nous ressentons depuis les essais hivernaux.

«Nous essayons de traquer ce titre. Vous savez, si nous pouvons bien travailler avec notre voiture au cours des courses à venir, nous avons quelque chose qui semble assez compétitif pour être dans ce combat.

« Cependant, il y a plus que la vitesse qui déterminera le résultat de ces courses, comme les dernières nous l’ont montré.

« Il y a la fiabilité, il y a les arrêts aux stands, il y a la météo, il y a toute la gamme des choses qui sont le genre d’excitation d’une course de F1, et nous devons bien performer dans tout cela.

«Mais nous avons une chance de nous battre. C’est une saison passionnante et ces dernières courses devraient en faire une saison qui sera considérée pendant de nombreuses années comme l’une des classiques de la F1.