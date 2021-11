Plus que du commerce : pourquoi l’Inde résiste à un accord de facilitation des investissements à l’OMC

Il en est résulté une tentative de transfert du forum à l’OMC nouvellement créée, avec son système de règlement des différends relativement efficace.

Par Augustin Pierre

La 12e Conférence ministérielle (CM12) de l’OMC est prévue du 30 novembre au 3 décembre à Genève. Un groupe de plus de 100 pays membres de l’OMC délibère sur une proposition visant à conclure un accord plurilatéral sur la facilitation des investissements lors de cette conférence ministérielle. L’Inde a pris une position ferme contre cette initiative. Ici, nous analysons les raisons.

L’accord multilatéral de l’OCDE sur l’investissement (AMI de l’OCDE) dans les années 1990 n’a pas pu aboutir en raison des normes élevées de protection des investissements recherchées par les États-Unis, en particulier, et du grand nombre d’exceptions et d’exemptions recherchées par les pays de l’OCDE comme la France. Il en est résulté une tentative de transfert du forum à l’OMC nouvellement créée, avec son système de règlement des différends relativement efficace. Cependant, l’accord-cadre de juillet 2004 a suspendu les discussions.

L’investissement est de retour à l’OMC avec la déclaration ministérielle en Argentine (13 décembre 2017) des ministres du commerce de 70 pays membres de l’OMC, à la fois en développement et développés, qui a reconnu la « nécessité d’une coopération internationale plus étroite au niveau mondial pour créer un environnement plus transparent, efficace et prévisible pour faciliter les investissements transfrontaliers ». Les ministres ont appelé à entamer des discussions structurées dans le but d’élaborer un cadre multilatéral sur la facilitation des investissements. L’entrée en vigueur réussie de l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE) à l’OMC le 22 février 2017 a déclenché l’idée de placer la politique d’investissement sous l’égide de l’OMC.

État des discussions

L’accord sur la facilitation des investissements pour le développement en cours de négociation par un groupe de plus de 100 membres de l’OMC selon un mode plurilatéral a évolué et le résultat visible de l’avancement de ces discussions sont les trois textes préparés sous sa propre responsabilité et sans préjudice, par le Groupe coordinateur, l’Ambassadeur Mathias Francke du Chili. Les principales dispositions qui semblent émerger des discussions plurilatérales sont les suivantes : (i) La définition de l’investissement pour la couverture semble s’orienter vers l’IDE tel que défini par le FMI en termes d’intérêt durable dans l’entité investie qui est considérée comme 10 pour cent ou plus de participation dans l’entité investie concernée. Les marchés publics seraient exemptés. La couverture de l’administration infranationale et des entités qui sont des organismes non gouvernementaux agissant dans l’exercice des pouvoirs délégués par les administrations ou autorités centrales, régionales ou locales est attendue. (ii) Les dispositions relatives au traitement de la nation la plus favorisée (NPF) figurent en bonne place dans les textes et sont très susceptibles de rester dans le texte final qui pourrait apparaître. (iii) Les dispositions en matière de transparence et de notification envisagées envisagent largement la publication et la mise à disposition d’informations pertinentes pour la mise en œuvre des dispositions couvertes par l’accord. Une notification rapide au Comité proposé sur la facilitation des investissements concernant les nouvelles lois et les modifications des lois existantes est envisagée. L’Accord est susceptible de fixer certaines normes pour le traitement des demandes, y compris un traitement limité dans le temps et, en cas de rejet d’une demande, la raison de faire de même doit être communiquée à l’investisseur. Un système de guichet unique pourrait être préconisé par au moins certains membres. Un mécanisme d’appel transparent et équitable est également l’une des dispositions probables. (iv) Les dispositions relatives au traitement spécial et différencié (TSD) sont susceptibles de se limiter aux initiatives de renforcement des capacités et à des délais plus longs pour la conformité. (v) L’investissement durable serait un ajout majeur à l’accord proposé et va bien évidemment au-delà de l’objectif de facilitation de l’investissement. (vi) La conduite responsable des affaires a fait l’objet d’une réflexion au fur et à mesure que les discussions au sein du groupe progressaient. Des discussions sur l’inclusion de mesures de prévention et de lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme en ce qui concerne les questions couvertes par l’accord proposé sont probables.

Les réserves de l’Inde

Les réserves de l’Inde contre les discussions sur la facilitation de l’investissement en marge de l’OMC sont doubles : (a) L’investissement n’appartient pas à l’OMC : L’IED dans l’Accord général sur le commerce des services (AGCS). Les règles sur le football (commerce) ne peuvent pas, par exemple, s’appliquer au tennis (investissement) ; (b) La voie plurilatérale des négociations dans le cadre de laquelle la facilitation des investissements est discutée n’a aucune légitimité à l’OMC. L’Inde n’a bien entendu pas participé aux discussions et n’a pas formellement commenté les textes successifs.

Cependant, un examen attentif des dispositions probables indique ce qui suit : (a) L’expression « facilitation de l’investissement pour le développement » est de toute évidence inappropriée. Il n’y a pratiquement pas de dispositions de développement, à l’exception des délais de mise en œuvre prolongés et de l’assistance technique promise. L’accord proposé serait trop lourd pour les pays en développement et les PMA, car presque toutes les obligations qui pourraient être créées incombent aux pays d’accueil. Les dispositions en matière de transparence et de facilitation envisagées, bien que lourdes pour de nombreux pays en développement et PMA, ne seront peut-être pas difficiles à respecter pour l’Inde compte tenu de ses antécédents exceptionnels en matière de libéralisation et de facilitation de l’IED. Cependant, les dispositions NPF en cours de discussion sont extrêmement délicates pour l’Inde car depuis que White Industries a revendiqué la revendication au titre du traité d’investissement bilatéral Inde-Australie (TBI) s’appuyant sur le NPF, l’Inde a annulé tous les TBI signés jusque-là et est sorti avec un nouveau modèle Texte du TBI en 2015, à l’exclusion des dispositions NPF.

Certains estiment que l’Inde devrait s’engager dans des discussions sur la facilitation des investissements car cela est innocent et serait également bénéfique. Cependant, il faut noter que les discussions sur les futurs accords à l’OMC commencent normalement par des propositions peu ambitieuses qui s’étendent progressivement et font boule de neige à des accords vastes et complets imposant des obligations substantielles aux pays membres. L’investissement en tant que tel a été abandonné à l’OMC dans le cadre de l’Accord-cadre de juillet 2004. L’objectif des proposants est désormais de mettre l’investissement à l’ordre du jour de l’OMC sous une forme élémentaire et apparemment inoffensive comme la facilitation de l’investissement, pour commencer, et étendre progressivement le pied à l’accès au marché. Les partisans sont, en ce sens, de nouveaux « Vamanans » qui revendiquent « trois pieds de terrain » et occupent finalement « l’ensemble des trois mondes » d’entrée, d’admission et de traitement non discriminatoire (traitement national au stade pré-établissement et NPF), outre éventuellement le règlement des différends (investisseur-État) concernant les flux d’investissement transfrontaliers. Le traitement national avant établissement et le traitement NPF réduisent considérablement la flexibilité politique des pays en développement. Naturellement, l’Inde a pris une position ferme contre l’entrée de l’investissement en soi dans l’OMC sous quelque forme que ce soit, même si elle encourage vigoureusement les flux d’investissement de manière très libérale, avec des résultats remarquables en termes de flux d’investissement record, même face à la pandémie mortelle. .

