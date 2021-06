Plus qu’il n’y paraît : l’edtech à but lucratif a un impact sur l’éducation, mais pas de la manière conventionnelle

Si les enjeux organisationnels mis en lumière sont bien réels et incontestables, certaines questions fondamentales autour de l’évolution de l’éducation et de l’edtech nécessitent une refonte.

Par Shikhar Sachan

Les géants de l’Edtech ont fait l’actualité pour toutes les mauvaises raisons ces derniers jours. Tout a commencé lorsque des clips montrant des managers abusant des commerciaux pour atteindre des objectifs agressifs ont fait surface sur les réseaux sociaux. Les parents se sont plaints d’avoir été contraints d’acheter des cours pour leurs enfants. Ce qui a suivi a été un exposé du fonctionnement interne de ces entreprises par d’anciens employés, qui ont rapidement trouvé plus de partisans. Le véritable feu s’est allumé lorsque certains des critiques ont découvert que leurs comptes de réseaux sociaux étaient bloqués et que des poursuites en diffamation avaient été déposées contre eux. Il n’est donc pas surprenant que les plateformes edtech aient été mentionnées au Parlement.

Si les enjeux organisationnels mis en lumière sont bien réels et incontestables, certaines questions fondamentales autour de l’évolution de l’éducation et de l’edtech nécessitent une refonte.

Premièrement, pourquoi payer pour l’éducation alors qu’elle devrait être gratuite, surtout quand beaucoup de contenus éducatifs sont disponibles gratuitement en ligne ? Deuxièmement, comment juge-t-on les qualifications des enseignants qui enseignent en ligne ? Et troisièmement, est-ce que se concentrer sur les activités parascolaires comme la programmation a du sens pour les jeunes enfants qui sont déjà surchargés ?

Pour répondre à la première question, les tenants de l’idée que l’éducation devrait être gratuite, la présentent comme binaire et s’opposent à toute organisation à but lucratif opérant dans l’éducation. L’éducation gratuite n’est pas exactement le contraire de l’éducation payante. Ils peuvent exister ensemble, et il en a été ainsi. Le gouvernement, à travers sa vaste machinerie et diverses initiatives d’organisations à but non lucratif, essaie de rendre l’éducation abordable et accessible aux personnes mal desservies, qui constituent une grande population en Inde.

Cependant, nous savons que les gouvernements et les organisations à but non lucratif ont du mal à rassembler toutes les pièces – produit, conception, technologie, analyses, partenariats, connaissances approfondies, talent, financement – ​​ensemble. Cela conduit à des défis avec une expérience d’apprentissage améliorée, des retards dans les taux d’achèvement et les résultats d’apprentissage – qui représentent tous un grand défi dans le monde en évolution rapide d’aujourd’hui. Nous assistons également à un changement de paradigme dans les modèles d’étude des étudiants – une courte durée d’attention, une concurrence excessive, un manque général d’estime de soi et de motivation intrinsèque. Cela fait de l’éducation un problème multidimensionnel et c’est là que les entreprises edtech à but lucratif interviennent.

Une étude récente sur les cours en ligne ouverts et massifs (MOOC), qui suivent une approche basée sur l’auto-apprentissage, a montré un taux d’achèvement de 3,13 % en 2017-2018, contre environ 4 % et 6 % les années précédentes. De cela, on peut conclure que seule une petite marge d’étudiants est en mesure de terminer ses études via de telles plateformes d’apprentissage sans assistance. Les autres ont besoin d’aide, et les entreprises edtech à but lucratif peuvent faire une réelle différence dans ce domaine. En tant que société, nous avons montré une tendance à préférer la qualité au prix. Les parents ont tendance à être prêts à payer un supplément si cela signifie que leur enfant a accès à des expériences d’apprentissage meilleures et innovantes.

Cela nous amène à la deuxième question sur la qualification des enseignants employés par les plateformes edtech et leur capacité à maintenir les normes d’enseignement. Quiconque juge ces enseignants à travers le prisme des qualifications d’enseignement traditionnelles est voué à être suspendu aux diplômes, aux diplômes et à l’expérience antérieure. Les entreprises EdTech, de par leur conception, sont très différentes du fonctionnement des écoles et des collèges. Un élément essentiel est la transparence apportée par les critiques et les témoignages des enseignants sur ces plateformes. Faire le bon choix d’une plateforme éducative n’a jamais été aussi simple et surtout plus clair. Des traits tels que la patience, de solides compétences en communication et en enseignement, la passion pour les progrès des étudiants, jouent donc un rôle plus important que les diplômes seuls.

Troisièmement, beaucoup ont exprimé des inquiétudes quant à la pertinence d’enseigner des programmes pour les jeunes enfants. L’argument clé est que ces enfants de six ans apprendront en un an ce que les lycéens peuvent apprendre en quelques jours. Mais les enfants doivent apprendre à marcher avant de courir. Des matières comme le calcul et les probabilités sont-elles une condition préalable pour comprendre l’apprentissage automatique ? Pour les niveaux avancés, oui. Mais l’objectif ici est de piquer la curiosité et de créer un sentiment d’émerveillement dès le plus jeune âge.

Il y a beaucoup de bruit autour des modèles commerciaux qui sont guidés par une croissance tirée par les ventes et reposent fortement sur la consommation de liquidités. Tout homme d’affaires sérieux est bien conscient du fait que les entreprises en ligne ont besoin de capital pendant leurs années de formation. Post qu’ils atteignent la phase où ils génèrent des revenus. Byjus est rentable et multiplie ses revenus et ses bénéfices. Beaucoup d’autres envisagent la rentabilité dans les années à venir. De même, il n’y a rien de mal à emprunter la voie de la croissance axée sur les ventes. En tant qu’entrepreneur, vous recherchez la voie la plus simple pour développer votre entreprise. Dans ce cas, il s’agissait d’une croissance tirée par les ventes. Leurs modèles commerciaux ont été examinés par les meilleures entreprises qui ont une longue histoire de faire les bons paris. Nous pouvons supposer sans risque que les meilleurs esprits d’entreprise au monde savent dans quoi ils investissent.

La discussion ci-dessus laisse entendre que le problème n’est pas aussi simple que l’éducation gratuite ou payante, le contenu original ou organisé, ou la qualification des enseignants. L’accent devrait être mis sur la création d’une expérience efficace qui aide tout le monde à apprendre plus vite et mieux.

Les entreprises edtech actuelles ont joué un rôle clé dans l’augmentation de la portée de l’éducation en ligne. Mais il y a clairement un manque de réflexion sérieuse sur la façon dont la prestation de l’éducation évoluera. À quoi ressembleront les enseignants du nouvel âge? Quelles seront leurs compétences souhaitées ? Comment créer plus de valeur pour les étudiants ? A quoi ressemblera le produit idéal ? Quel type de technologies sera utilisé pour créer une expérience d’apprentissage engageante ? Comment va-t-il permettre la collaboration et la co-création ?

Peu d’entreprises du nouvel âge réfléchissent profondément à ces questions et essaient de trouver des réponses. Le secteur edtech est dans une phase de transition. Les grandes entreprises d’aujourd’hui ne fournissent pas les services idéaux et ne représentent pas tout le potentiel de l’edtech. Ils ont joué un rôle dans l’ouverture du marché, en rendant l’apprentissage au-delà de l’école plus acceptable et en ouvrant la voie à d’autres entreprises pour créer un impact plus significatif. Créer une atmosphère de cynisme pourrait faire reculer les progrès que nous avons réalisés dans l’edtech. Ce n’est certainement pas la direction que devrait prendre cette évolution.

(L’auteur est co-fondateur d’Habitat et un investisseur providentiel. Les opinions exprimées sont personnelles.)

