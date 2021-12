Plus qu’un chevalier blanc : que lire dans l’accord Sony-Zee sur les perturbations imminentes

C’est même si la majorité du conseil d’administration de la société combinée sera nommée par le groupe Sony et comprendra l’actuel directeur général et PDG de Sony Pictures Networks India, NP Singh.

La réaction immédiate au sein de l’industrie du divertissement à l’accord annoncé le mercredi 22 décembre pour fusionner Zee Entertainment Enterprises avec et dans Sony Pictures Networks India était que Zee avait peut-être finalement trouvé un chevalier blanc dont elle avait besoin et une fusion où Punit Goenka, son directeur général & CEO joue un rôle encore plus important dans la direction de la société combinée en tant que directeur général et CEO. C’est même si la majorité du conseil d’administration de la société combinée sera nommée par le groupe Sony et comprendra l’actuel directeur général et PDG de Sony Pictures Networks India, NP Singh.

Cependant, parlez à des experts qui ont essayé de creuser plus profondément et il peut y avoir des raisons de croire que l’accord peut être un signe que l’industrie se réveille face aux perturbations imminentes. « Ma réaction immédiate a été : la télévision indienne s’est-elle réveillée face aux perturbations et a-t-elle enfin commencé à s’y préparer ? » déclare Prakash Bagri, professeur agrégé de marketing à l’Indian School of Business (ISB).

Ce qui lui semble vraiment important, c’est que Sony et Zee combinés deviennent le plus grand réseau du pays avec des actifs complémentaires. « Sony a des atouts dans le sport, Zee a une forte présence régionale associée à une solide activité de câble avec Dish TV, ce qui serait un ajout utile pour Sony. Ce qui peut être commun, c’est l’espace de divertissement général », dit-il.

Mais là encore, il précise : « Sony a beaucoup de formats en direct – des émissions et des programmes de concours comme KBC ou Indian Idol – alors que Zee est fort avec ses sitcoms. Donc, du point de vue global du réseau de télévision, cela semble être une bonne histoire et leur donne à la fois le poids et la puissance nécessaires pour investir un peu plus fort sur ce marché. »

Mais alors quels pourraient être les autres déclencheurs ? La réponse apparente est l’émergence d’OTT (Over the top), qui, très simplement, est un service de streaming où le contenu est diffusé sur Internet et ce que cela pourrait éventuellement faire à la télévision (où le contenu est généralement diffusé via une connexion par câble). C’est d’autant plus crucial dans un contexte indien où la livraison de contenu (via Internet) signifie une portée sur les téléphones mobiles et compte tenu de sa forte pénétration en Inde, c’est un marché difficile à ignorer.

L’OTT permet d’accéder non seulement à des acteurs internationaux comme Netflix et Amazon Prime Video, mais également à plusieurs acteurs régionaux de niche existants et émergents comme Hoichoi au Bengale par exemple. « Ce serait la plus grande inquiétude pour quiconque dans l’espace de divertissement à domicile et avec les plus grands studios du monde qui tombent dans l’espace, il (OTT) devient vraiment un très grand jeu », a déclaré le professeur Bagri, qui a également été un architecte derrière la rédaction du document de vision numérique de l’Inde en 2007 et dans un précédent avatar du monde de l’entreprise a aidé à créer une entreprise d’un milliard de dollars, entre autres.

Dans le contexte de l’accord Sony-Zee, ce qui peut valoir la peine d’être regardé, c’est comment la moissonneuse-batteuse réagit aux perturbations déclenchées par l’OTT et comment elle investit et établit une présence significative dans cet espace et peut mettre en commun ses forces et ses actifs complémentaires pour tirer parti l’espace numérique et OTT.

Ce qui peut jouer en leur faveur pour le moment, c’est l’énorme bibliothèque d’actifs que chacun apporte et, avec la fusion, il est désormais possible de « créer des synergies et de démarrer tout en étant armé d’un jeu plus fort en termes de fonds d’investissement ». En outre, dit-il, étant donné que Sony est un réseau international et que la diaspora indienne devient de plus en plus importante, les deux entités combinées pourraient atteindre la diaspora de manière beaucoup plus lucrative.

Concernant les défis à venir, dit-il, « ce qu’il faut peut-être surveiller, c’est comment ils gèrent l’intégration des esprits créatifs et rendent la transition transparente ».

