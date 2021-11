Plus qu’un disque de nouveauté Psych-Blues

Le célèbre bassiste Phil Upchurch a joué avec les grands du jazz Dizzy Gillespie et Jimmy Smith, avec des légendes du blues BB Roi et John Lee Hooker, et a même joué dans Michael Jackson‘s Off The Wall. Mais il compte comme ses séances les plus étranges les deux qu’il a faites à la fin des années 60 avec Des eaux boueuses (Electric Mud) et sur The Howlin’ Wolf Album, pour Cadet Records, filiale de Chess Records.

En 1968, Marshall Chess, le fils innovateur du propriétaire du label Leonard Chess, a placé Waters, puis Wolf, dans un décor de sons psychédéliques. Chess Jr voulait « les faire sortir avec la foule hippie », selon Upchurch, et a fait appel au groupe de soul psychédélique de Chicago Rotary Connection comme groupe d’accompagnement. Les résultats dans les deux cas étaient controversés. Waters a décrit son album comme « dogs__t », tandis que Wolf s’est brouillé avec ses collègues musiciens, tels que Pete Cosey et Roland Faulkner.

Loup, la légende du blues née Chester Arthur Burnett, fait de son mieux pour chanter le Delta blues sur fond d’effets wah-wah et fuzz. Le chanteur et le groupe se synchronisent certainement sur une nouvelle version de « Smokestack Lightning », une chanson que Wolf chantait quand il était enfant en regardant les trains passer dans la ville du Mississippi où il est né, le 10 juin 1910. Son ancien partenaire musical Hubert Sumlin , qui a joué sur le magnifique album d’échecs de 1959 Gémissant au clair de lune, le rejoint sur ce morceau, enregistré en novembre 1968, aux côtés du gracieux flûtiste Don Myrick.

Un autre succès est la propre composition de Wolf « Evil », dans laquelle le bluesman sonne comme un fantôme de Tom attend‘ futur, grognant et râpant son chemin à travers des paroles puissantes. Waits, incidemment, a été inspiré par le «chant d’un autre monde» de Wolf, en disant: «J’ai toujours regardé vers Wolf pour obtenir des conseils, et je le ferai probablement toujours.»

Cosey se souvient de l’atmosphère agitée des studios Ter Mar à Chicago. Le guitariste de Rotary Connection, qui avait joué sur des singles d’échecs avec Chuck Berry et devait bientôt rejoindre Miles Davis‘ groupe, a déclaré: « J’avais une coiffure afro à l’époque et il a dit: ‘Ouais garçon, tu dois aller te faire couper les cheveux, et pendant que tu es en route pour le salon de coiffure, prends ta pédale d’arc-wow et jetez-le dans le lac.

Les membres du groupe, conscients du statut de Wolf, ont fait de leur mieux pour que l’album Howlin’ Wolf fonctionne, en enregistrant de nouvelles versions de certaines de ses chansons les plus mémorables, dont « Spoonful », « Red Rooster », « Moanin’ At Midnight » et « Construit pour le confort ». Gene Barge, qui était bien connu dans le monde de la musique sous le nom de Daddy G – il avait joué sur « Rescue Me » de Fontella Bass et était l’homme qui a persuadé Chess de tenter sa chance avec le jeune copain gars – a joué du saxophone électrique sur l’album. Il se souvient : « Howlin’ Wolf n’aimait pas ça, ne voulait pas le faire. Il jurait et s’agitait tout le temps. Il a remis en question le fait que nous le sortions de son orbite. C’était un garçon de blues traditionnel, avec de la musique traditionnelle, et il se demandait s’il pouvait le faire ou non. Nous lui avons dit : ‘Peu importe tout ça, ne change pas ton style. Nous allons simplement laisser tomber ce genre de choses autour de vous.

Le malaise de Wolf à propos du projet a incité Marshall Chess à faire un pari marketing audacieux, qui a abordé le problème sur la pochette de l’album. Le design, avec du texte noir sur fond blanc, indiquait : « C’est le nouvel album de Howlin’ Wolf. Il n’aime pas ça. Au début, il n’aimait pas non plus sa guitare électrique.

L’album Howlin’ Wolf a été réalisé à une époque où le blues de Chicago était considéré comme une forme d’art en voie de disparition. Wolf a résisté à cela. Dans une introduction orale au dernier morceau, Wolf dit : « Maintenant, écoutez, les gens. Tout le monde a dit que les gens n’aiment pas le blues… mais vous vous trompez. Tu vois, le blues vient de loin et je vais te redire quelque chose, les choses qui se passent aujourd’hui ne sont pas le blues, c’est juste un bon beat que les gens portent. Mais quand tu arriveras au blues, je vais te montrer comment jouer du blues. Maintenant, asseyez-vous simplement ici et regardez-moi.

Il glisse ensuite dans une version boursouflée de Willie Dixon« Back Door Man », une chanson qu’il avait enregistrée pour la première fois en 1962.

Cependant, l’album Howlin’ Wolf est devenu culte et a atteint le 49e rang des charts Billboard. Un demi-siècle plus tard, il a définitivement plus qu’une valeur de nouveauté.

Écoutez le meilleur de Chess Records sur Apple Music et Spotify.