Plus qu’un frisson de surface pour les tentations

En septembre 1966, les méchants Wilson Pickett a pu être secouer la scène soul avec son “Pays des 1 000 danses”. Mais la puissante Motown était toujours partout, tout comme la tentation Tentations.

Quelle année le groupe a vécu : en tête des charts R&B en avril avec « Get Ready », puis en juin avec « Ain’t Too Proud To Beg », puis à nouveau au compte à rebours du 24 septembre avec « Beauty Is Only Skin Deep. ” Le cadeau de Noël des Tempts était un quatrième R&B n°1 d’affilée, complétant la meilleure séquence de leur carrière, avec “(I Know) I’m Losing You”.

Alors que « Get Ready » était un Fumée Robinson composition et production, à la fois « Beg » et « Skin Deep » étaient des chansons écrites par le jeune Norman Whitfield avec Eddie Holland du triumvirat HDH. Whitfield a d’abord gravi les échelons de la Motown en tant qu’auteur-compositeur, avec Marvin Gaye“Pride and Joy” de ‘ avant de remporter ses prix de production sur “The Further You Look, The Less You See” des Tempts, ainsi que “Love Me All The Way” de Kim Weston.

L’énorme succès de “Ain’t Too Proud To Beg” – également un single pop du Top 15 et le plus grand succès britannique des Temptations à ce moment-là, au n ° 21 – a augmenté le stock de Whitfield en tant que producteur et lui a valu à nouveau l’honneur. Il était également à la présidence de ce prochain triomphe n ° 1, “(Je sais) je te perds.”

“Beauty Is Only Skin Deep” était une chanson qui avait déjà l’histoire de Motown. Norman avait commencé à travailler dessus deux ans plus tôt, le destinant aux Tempts avant les miracles l’a enregistré. Cette version n’était pas encore publiée lorsque l’interprétation des Temptations est sortie début août 1966. Mais, juste après que la leur ait atteint le sommet (et leur ait donné leur premier hit du Top 20 britannique, au n ° 18), l’enregistrement des Miracles l’a fait, sur leur album Away We A Go-Go en novembre.

Jimmy Ruffin, aussi, a enregistré “Skin Deep” avant que la voix principale de son frère David n’aide à rendre la version des Tempts définitive. La coupe de Jimmy a pris encore 17 ans pour émerger, sur l’album Motown Superstars Sing Motown Superstars.

