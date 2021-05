Plus qu’un prix du dimanche soir, et maintenant, un bar COMEX de 1000 onces…!?! ⋆ 10z viral

de Silver Doctors:

Connaître cet événement est important pour tous les investisseurs intelligents et nécessite un apprentissage pour tous les Silver Bugs & Stackers. Oh oui, et il y a aussi la chance de …

(par Half Dollar) Lorsqu’une personne s’intéresse à l’or et à l’argent, au cours de son apprentissage, des événements spécifiques se démarqueront sans aucun doute dans l’histoire du marché. De Nixon fermant la fenêtre d’or en 1971 au Smackdown de la nuit électorale de 2016, le fil conducteur de ces événements infâmes est qu’ils démontrent les extrêmes qui sont pris pour induire un certain résultat. Un événement particulièrement flagrant est communément connu sous le nom de massacre de Silver May Day, et en savoir un peu plus sur cet événement est important pour tous les investisseurs intelligents, et cela est nécessaire pour les Silver Bugs & Stackers.

Le vendredi 29 avril 2011, le prix de l’argent a presque dépassé les 50 $, et il y avait une tonne d’enthousiasme dans la communauté de l’argent. Vous savez comment il y a eu une tonne d’enthousiasme autour de certaines choses qui ont vraiment décollé dans les prix sur les marchés au cours de la dernière année? Ouais, un peu comme ça. Par conséquent, le Cartel, qui n’est pas un groupe fantôme, mais plutôt un groupe spécifique composé du Fonds de stabilisation des changes (au sein du Département américain du Trésor), de la Fed et d’agents agissant au nom de l’un ou des deux, a pris des mesures spécifiques. actions pour écraser la hausse du prix de l’argent et tuer le marché haussier. Lorsque les marchés ont ouvert le dimanche soir 1er mai 2011, peu de temps après l’ouverture, le prix de l’argent a été atteint pour plus de 6 $ en seulement quelques minutes, et la chute de l’argent, ainsi que le brutal marché baissier, avaient commencé.

Il est important de se pencher sur une partie du contexte autour du massacre du 1er mai d’argent pour mieux comprendre l’approche de «l’ensemble de la manipulation», faute d’un meilleur terme, qui continue jusqu’à ce jour, car il suffit de dire: le prix de l’argent du dimanche soir a été énorme, mais cet événement n’était qu’une facette d’une attaque à multiples facettes pour que le cartel atteigne ses objectifs d’écraser la hausse du prix de l’argent et de tuer le marché haussier.

DIMANCHE! DIMANCHE! DIMANCHE!

Les dimanches soirs ne sont pas seulement pour aller au spectacle de monster truck au Colisée local, vous savez. En fait, le dimanche soir est la nuit préférée du Cartel pour agir lorsque les enjeux sont les plus élevés. Peut-être avez-vous entendu parler de Nixon fermant la fenêtre de l’or, communément appelée le «choc Nixon», dans lequel le président Nixon s’est adressé à la nation, et au monde, vraiment, et il a annoncé la suspension de la convertibilité du dollar américain en or?

Eh bien, devinez quel jour cet événement est tombé?

Vous voyez, quand il s’agit d’événements importants en général et d’événements ayant un impact sur l’or et l’argent en particulier, de mauvaises choses se produisent le dimanche soir, y compris le massacre du 1er mai en argent.

MACHINATIONS DU MARCHÉ DE L’ARGENT

Ils ont donc atteint le prix de l’argent pour plus de six dollars en quelques minutes lorsque le «marché» de l’argent a ouvert ce dimanche soir tristement célèbre il y a dix ans, mais comment le cartel a-t-il réussi à obtenir le suivi nécessaire pour poursuivre l’élan baissier?

Entrez la hausse de la marge.

Avec la couverture pratique de la grande volatilité des prix, des «hausses de marge» ont été annoncées pour les traders sur le marché à terme du papier-argent, et les hausses de marge ont eu un impact énorme sur l’obtention du suivi nécessaire à travers le cartel pour maintenir la baisse de prix de l’argent. En d’autres termes, les traders négocient des contrats à terme sur papier-argent sur «marge», qui est un type de prêt, et «marge» signifie qu’au lieu d’avoir à poney tout l’argent nécessaire pour négocier un seul contrat d’argent de 5000 onces, qui, à un prix de 50 $ serait de 250 000 $, les commerçants sont autorisés à négocier des contrats avec seulement une petite fraction du coût total d’un contrat. Si le prix de l’argent baisse, un trader qui est «long silver», c’est-à-dire qu’il a acheté un contrat en s’attendant à une hausse du prix de l’argent, perd de l’argent parce que le prix de l’argent baisse, et donc la marge nécessaire pour négocier le contrat est souvent fois augmenté, le commerçant doit donc trouver plus d’argent pour pouvoir rester dans le commerce, sinon le commerçant sera obligé de vendre le contrat. Avec cinq hausses de marge en neuf jours après le massacre de Silver May Day, il suffit de dire qu’il y avait beaucoup de ventes en cours.

En effet, du vendredi 29 avril 2011 de l’argent, pic de 49,21 $ au vendredi 6 mai, pic de 33,04 $, nous parlons d’une baisse du prix de l’argent de plus de 32% en une seule semaine:

Les blessures subies ont été mortelles pour le marché haussier de l’argent, et un marché baissier pluriannuel particulièrement désagréable a suivi.

LA DIVERSION ET LA PROPAGANDE

Aucun événement significatif dans l’infamie des métaux précieux ne se produit de lui-même. Il y a toujours une diversion.

Par exemple, le 8 novembre 2016, le Premier ministre indien Modi a annoncé l’interdiction, ou la démonétisation, des deux billets de banque en circulation les plus courants en Inde, le billet de 500 roupies et le billet de 1000 roupies. Cet événement a été important dans l’histoire du marché de l’or parce que l’interdiction des billets de banque par Modi a immédiatement plongé l’économie et les marchés indiens dans le chaos et la tourmente, écrasant efficacement la demande d’or indienne pour les mois à venir et, sans doute, forçant un nombre non négligeable d’Indiens à utiliser une partie de leurs économies, de l’or, simplement pour survivre.

Quelle a été la diversion qui a détourné l’attention du monde de l’interdiction de l’argent liquide? La même nuit où Modi a annoncé l’interdiction de paiement a coïncidé avec l’élection présidentielle américaine aux États-Unis, tous les yeux rivés sur les résultats de Trump contre Clinton.

Dérivation!

Alors, y a-t-il eu un événement important qui a servi de diversion lors du massacre du 1er mai en argent en 2011?

Il y avait, en effet, et un énorme en plus de cela: la mort d’Oussama Ben Laden.

Partout dans le monde, et certainement aux États-Unis, tous les yeux étaient rivés sur les nouvelles d’Oussama Ben Laden, une diversion presque parfaite, et en 2011, les médias grand public avaient déjà eu du mal à répandre la propagande contre l’argent.

Regardons quelques instantanés d’archive.org pour voir comment les nouvelles, les événements et la propagande se sont déroulés tout au long de la semaine.

L’argent atteint son record (pas le record de tous les temps) le 25 avril 2011:

Et pourtant, à 22 heures, l’argent était une réflexion après coup, n’apparaissant qu’une seule fois sur la page d’accueil de Bloomberg et avec une forte dose de propagande commençant par le titre même de l’article lui-même.

Le vendredi 29 avril, il y a eu des moments où les nouvelles de l’argent n’étaient même pas, enfin, des nouvelles:

Quel est ce son?

Oh ouais, c’est le son des grillons!

Le dimanche soir 1er mai, après que le massacre eut déjà eu lieu, il y avait encore un bruit de grillons venant du MSM:

