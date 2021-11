Plus qu’un simple jeu de zombies

Capture d’écran : Techland

Dying Light 2 a été annoncé depuis le début de l’E3 2018. Il s’est passé beaucoup de choses au cours des trois années qui ont suivi, notamment de multiples retards et le départ du scénariste/concepteur de RPG Chris Avellone du projet à la suite d’allégations de harcèlement sexuel. Maintenant prévu pour sortir en février 2022 (aux côtés d’un tas d’autres jeux), Dying Light 2 est presque là et j’ai finalement pu jouer environ quatre heures du jeu via un aperçu anticipé. Et bien que, oui, il s’agisse toujours d’un jeu de zombies en monde ouvert comme l’original de 2015, Dying Light 2 semble plus intéressé par les vivants que par les morts, et c’est peut-être ce qui l’aide à l’élever par rapport à tant d’autres ébats de zombies.

Dans Dying Light 2, les joueurs sautent dans les bottes (probablement) puantes d’Aiden, un étranger qui explore « The City ». C’est un endroit où l’humanité commence à revenir, mais sans beaucoup de technologie moderne pour l’aider, d’où la raison pour laquelle le développeur Techland qualifie le monde de Dying Light 2 d' »âge des ténèbres moderne ». Vous recherchez votre sœur tout en travaillant aux côtés de diverses factions et survivants, parfois sous couverture et en cachant vos véritables motivations. Cela se traduit par le fait que vous passez beaucoup de temps dans Dying Light 2 à parler ou à traiter avec d’autres personnes. Les zombies se cachent toujours, mais une grande partie de ce jeu se concentrera sur la politique humaine, l’éthique et les conflits dans le contexte d’une apocalypse zombie mortelle.

Capture d’écran : Techland

Alors que le jeu original avait sa part de récits axés sur les PNJ, Dying Light 2 double vraiment et améliore heureusement le doublage, l’écriture et les performances également. Un conflit précoce implique deux grands groupes de survivants idéologiquement opposés qui se disputent l’eau, et à la fin de mon aperçu, j’ai dû prendre une décision difficile. Même en sachant qu’il ne s’agissait que d’un avant-goût de sauvegarde sur lequel je ne reviendrais jamais, j’ai quand même hésité une minute ou plus car je me sentais investie dans les personnages et leur conflit. Assez impressionnant, Dying Light 2.

Dying Light 2 est également rempli de petites décisions, telles que la nécessité de choisir différentes options de dialogue et plans au cours de nombreuses quêtes. La plupart d’entre eux n’ont pas l’impression de changer beaucoup le monde, mais les personnages ont réagi à mes choix et les quêtes ont changé en fonction de ce que j’ai fait ou non.

Mais, pour être clair, Dying Light 2 est toujours un grand jeu d’action rempli de zombies et de butin. Et vous pouvez, en gros, passer à travers toutes les cinématiques bien écrites et bien jouées et vous concentrer uniquement sur le zed killin ‘. Je suis un grand fan du jeu original, mais en y revenant avant cet aperçu, je me suis rappelé à quel point les combats légers et flottants pouvaient parfois se sentir. Dans Dying Light 2, les attaques semblent plus lourdes et semblent mieux se connecter avec les ennemis. Bloquer, esquiver et écraser semblent tous plus lourds et plus ancrés, ce qui rend le combat plus dangereux et plus satisfaisant en conséquence.

Capture d’écran : Techland

Parkour était une autre grande partie de Dying Light, et c’est un aspect plus important de la suite. Vous pouvez toujours grimper à peu près n’importe quoi et sauter comme un lapin mort-vivant, mais comme pour le combat, tout semble un peu plus ancré et stable. Il y a aussi une nouvelle fonction d’endurance. Je sais que certaines personnes n’apprécient pas les compteurs d’endurance, mais je pense que cela aide à rendre le gameplay de parkour de Dying Light 2 plus significatif et gratifiant. Vous ne pouvez pas simplement grimper dans le plus haut bâtiment sans réfléchir, mais vous devez en quelque sorte trouver des endroits pour vous arrêter et retrouver de l’endurance. Finalement, vous pourrez améliorer votre endurance pour grimper plus librement, mais le fait d’avoir une limite aide à faire en sorte que l’exploration ressemble davantage à une série d’énigmes plutôt qu’à une simple course de bon gré.

Un autre grand changement sera l’introduction du butin d’armure et de vêtements. Dans le premier jeu, le butin se composait uniquement d’armes et de fournitures d’artisanat. Dans Dying Light 2, vous pouvez désormais trouver des casques, des chapeaux, des bottes, des plaques de poitrine d’armure, des chemises, des pantalons, des chaussures et plus encore. Dans le premier jeu, j’avais finalement de très bonnes armes et j’ouvrais des coffres juste pour trouver… plus d’armes, dont la plupart n’étaient pas si bonnes. Je trouve que la diversité de butin ajoutée dans DL2 aide à rendre l’exploration de lieux éloignés plus gratifiante et excitante.

Capture d’écran : Techland

Dying Light 2 est plus effrayant et plus dangereux pendant sa nuit de jeu. C’était aussi le cas pour le premier jeu, mais vous pouviez rapidement rendre les sections nocturnes assez triviales une fois que vous aviez obtenu des armes décentes et appris que les gros et mauvais ennemis étaient facilement ignorés. Cette fois, les développeurs semblent vouloir s’assurer que la nuit est vraiment une expérience mortelle et terrifiante. J’ai vu plus de zombies dans les rues éclairées par la lune dans DL2 que je n’en ai jamais vu à aucun moment dans Dying Light 1. De même, plus d’ennemis mutés qui vous poursuivent rapidement apparaissent la nuit. Dying Light 2 propose également moins de ressources et d’objets de guérison, du moins pendant mes quelques heures, ce qui rend la survie nocturne délicate et éprouvante pour les nerfs. Combiné avec le parkour amélioré, je me suis beaucoup amusé dans un « Oh merde, je suis foutu! » genre de façon.

Lors de la lecture de l’aperçu, l’un des responsables des relations publiques m’a fait savoir que le temps était presque écoulé. Les quatre heures sont passées vite, et j’ai réalisé que je n’avais même pas atteint la deuxième zone de la démo. J’ai posé des questions à ce sujet et on m’a dit que beaucoup de gens se perdaient dans l’exploration et les quêtes dans la première zone. Entre les humains et leur drame et tout le butin à trouver, je comprends. Il est très facile de se perdre dans le monde plus humain de Dying Light 2.

Je suis ravi de jouer davantage à Dying Light 2 quand il sortira (enfin) le 4 février 2022 pour PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC. Si le jeu final peut garder l’accent sur les humains et continuer à fournir de grands domaines à explorer et des décisions difficiles à prendre, il pourrait finir par être vraiment spécial, et plus qu’un simple jeu de zombies. Et Dieu sait que nous n’en avons pas besoin de beaucoup plus à ce stade.