Plus qu’une assurance : « Kenko Health construit la première plateforme de soins de santé intégrée en Inde » | Entretien

L’application Kenko est un guichet unique – une super-application pour tous vos besoins médicaux et de santé. Image représentative

Si les régimes d’assurance maladie couvrent divers traitements et frais d’hospitalisation, ils ne permettent pas de freiner tous les types de dépenses de santé du souscripteur. Par exemple, un abonné peut avoir à dépenser pour des médicaments sur ordonnance, une consultation médicale pour de petites maladies comme la grippe saisonnière, ou pour des soins dentaires, cutanés et capillaires. Une nouvelle startup de la santé, Kenko Health, essaie de changer cela grâce à des plans d’abonnement à partir de Rs 299 par mois.

Kenko a été fondée par deux anciens professionnels de l’industrie de l’assurance. Dhiraj Goel est un actuaire qui a travaillé pour diverses compagnies d’assurance en Inde au cours des 15 dernières années. Aniruddha Sen a passé plus d’une décennie dans l’assurance maladie à des postes numériques de premier plan. Dans une interaction par e-mail avec FE Online, Sen a partagé l’idée derrière son entreprise et les détails des plans spéciaux qu’elle propose aux abonnés. Extraits :

Il y a tellement de compagnies d’assurance-maladie. Qu’est-ce qui sépare Kenko Health d’eux ?

Le fait que nous ne soyons pas une compagnie d’assurance maladie. Nous travaillons à la création de la première organisation de gestion de la santé (HMO) du pays qui couvre non seulement les dépenses de santé, mais gère également les conditions médicales d’un individu, ce qui conduit à de meilleurs résultats de santé à long terme. Nous envisageons d’éradiquer les inefficacités dans le secteur de l’assurance grâce aux données, à la technologie et à une connaissance constante des clients grâce à certaines de nos offres innovantes telles que :

Couverture pour les traitements ambulatoires tels que les consultations médicales, les soins dentaires, cutanés et capillaires, les diagnostics, les médicaments sur ordonnance, etc.

Parlez-nous de l’idée derrière la plateforme Kenko Health et comment a-t-elle commencé ?

Un profond dégoût pour traiter les clients comme des chiffres, une appréciation de la complexité de la gestion des risques d’assurance maladie et une innovation frugale sont quelques-uns des principes sur lesquels ils ont construit cette entreprise. Les start-ups de nos jours défient les institutions, les entreprises et les industries séculaires à un rythme de plus en plus rapide. La plupart du temps, ils offrent aux premiers utilisateurs des économies financières, une commodité axée sur la technologie et une expérience client bien supérieure.

LIRE AUSSI | Meilleurs régimes d’assurance temporaire en ligne en Inde pour 1 crore de roupies : un guide d’achat pour la première fois

En gardant les choses au plus juste, les coûts bas et les inefficacités proches de zéro, l’équipe de Kenko tente de proposer des prix bas révolutionnaires. Kenko a été construit avec les fonds personnels de ce duo et, par conséquent, est autant leur vision d’un meilleur système de santé qu’une tentative de perturber des pratiques commerciales archaïques qui ne fonctionnent tout simplement plus.

Kenko est une marque challenger dans une catégorie sous-pénétrée qui est encombrée de grands acteurs qui promettent trop et ne livrent pas. Kenko se prépare lentement à devenir la première plate-forme de santé intégrée de l’Inde. d’être régulièrement en contact avec la santé de nos clients à l’aide d’un score Kenko.

Quel est le score de Kenko ?

Kenko Score donne à nos clients une évaluation objective de leur santé et de leurs finances personnelles. Ceci est basé sur plus de 40 paramètres et les questions sont très faciles à répondre. L’ensemble du processus est en ligne, automatisé et ne prend pas plus de 4 à 5 minutes. Une fois cela fait, les clients obtiennent leurs scores Kenko personnels allant de 0 à 1000. Un minimum de 700 est requis pour être admissible à un plan Kenko. S’il est éligible, le client effectue le paiement du premier mois et fournit également un mandat électronique pour les paiements futurs.

Kenko organise un examen médical pour le client qui se fait à la convenance de son domicile. Les résultats sont disponibles dans les 24 heures et le score est recalibré automatiquement. Si le score Kenko est toujours de 700+, alors le plan est activé et le compte déverrouillé. L’ensemble de ce processus est entièrement automatisé et ne prend pas plus d’un jour ou deux.

Kenko est entièrement déterminé à être la solution unique pour tous les besoins de gestion de la santé et de soins de santé de ses clients. S’il s’agit d’une dépense de santé, Kenko vous couvre.

Combien de clients avez-vous acquis jusqu’à présent ?

Nous avons déjà acquis 25 000 clients.

Quels sont vos plans pour l’avenir?

Nous explorons constamment des partenariats dans la distribution, l’amélioration des produits, les services OPD, les capacités de vision par ordinateur / IA et plus encore. Certains de ceux que nous avons récemment forgés sont avec ImpactGuru pour le crowdsourcing en cas de factures médicales très importantes, Sova.Health qui est une plate-forme de gestion de l’alimentation et de la nutrition, SabkaDentist pour la couverture dentaire, Nova Benefits – une plate-forme d’avantages sociaux, Medulance – une urgence fournisseur de services. De nombreux autres partenariats sont en cours dans tous les secteurs, des soins aux personnes âgées aux néobanques.

Quels sont les plans proposés par Kenko Health ?

Nous avons des plans Kenko Health pour les particuliers et les entreprises/PME. Alors que les plans d’entreprise/PME Kenko Health peuvent être personnalisés, pour le premier, nous avons 4 catégories.

Pour les particuliers et les familles, nous avons différents plans pour répondre aux besoins de chaque client. Cela commence par un plan de base de 299 INR par mois qui offre 20% d’avantages sur les consultations médicales, les médicaments, les tests de laboratoire, les dépenses non plafonnées et la couverture Covid-19. Nous avons un plan pour 599 INR par mois qui offre une grande valeur et de larges avantages avec une remise de 50 % sur les consultations médicales, les médicaments et les tests de laboratoire. En dehors de cela, nous avons des plans familiaux qui peuvent aider à prendre soin de tous les membres de la famille.

Nous avons également des plans dédiés aux patients diabétiques couvrant les coûts de l’insuline et aux personnes âgées spécialement adaptés à leurs besoins. Nous n’avons également que des plans OPD pour les individus ainsi que pour toute la famille qui couvrent les soins dentaires, la santé mentale et les soins de la vue.

Comment bénéficier des plans Kenko Health ? Dans quelles villes peut-on en profiter ?

Il est très facile de bénéficier d’un plan Kenko Health en se connectant à notre site Web et en se présentant pour un test de score Kenko de 5 minutes. Si votre score est supérieur à 700, vous pouvez bénéficier des plans Kenko. Ils sont disponibles dans toutes les villes de l’Inde.

Kenko Health couvre-t-il les petites dépenses de santé comme les visites OPD pour les maladies courantes comme la fièvre saisonnière ?

Oui, il couvre toutes les petites dépenses de santé, y compris les maladies courantes comme la fièvre saisonnière. Nous avons même une couverture Covid-19 intégrée dans tous nos plans.

Quel est le processus de réclamation pour les utilisateurs de Kenko Health ?

L’application Kenko est un guichet unique – une super-application pour tous vos besoins de santé et médicaux. Par exemple, si vous souhaitez consulter un médecin, il vous suffit de consulter la liste des médecins disponibles sur l’application et de sélectionner une heure et une date. La prestation du régime est alors déduite du coût total et vous pouvez payer le solde instantanément. Pas besoin de nous envoyer des factures et des ordonnances ! Vous pouvez ensuite procéder à la consultation du médecin et nos cadres resteront en contact avec vous tout au long du processus pour s’assurer que tout se passe bien.

Le processus pour profiter de tous les autres avantages reste le même : ouvrez l’application, sélectionnez la catégorie de service/produit et passez simplement votre commande. Nous nous sommes également efforcés de rendre le processus d’hospitalisation super facile et instantané sur l’application. En tant qu’avantage exclusif réservé aux clients Kenko, ils reçoivent leur indemnité de traitement d’hospitalisation directement sur leur compte bancaire juste avant leur admission. Par conséquent, annulant la nécessité de débourser de l’argent de sa propre poche pour le dépôt de garantie et d’attendre au moment de la décharge.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.