Plus qu’une étape  » symbolique « 

La tokenisation sécurisera les transactions en ligne à l’aide de cartes, tout en maintenant la « transparence » des paiements numériques



Par Sanjeev Moghe



Les paiements numériques en Inde ont connu une croissance multiple ces dernières années, et l’adoption de ce mode devrait croître à un rythme encore plus rapide au cours de la prochaine décennie. Cette croissance a été caractérisée par l’approfondissement des paiements numériques et une prolifération entraînée par une grande variété d’options et des processus de paiement faciles. En outre, l’adoption par les clients dans tous les segments socio-économiques et géographiques a également rendu ce saut possible.

L’un des principaux composants des paiements en mode numérique se fait via les cartes de crédit et de débit, dont les clients enregistrent les détails sur les plateformes marchandes. L’écosystème actuel permet aux détails de la carte, tels que le numéro et la date d’expiration, d’être stockés par le commerçant pour les commandes ultérieures et les clients peuvent profiter d’un paiement pratique et rapide en saisissant simplement les entrées CVV et OTP pour faire des achats, ou peut-être pour acheter un train et billets d’avion.

Bien que la commodité soit une caractéristique majeure des paiements numériques, il est important que les utilisateurs se familiarisent avec les aspects importants de la sécurité et de la sûreté de ces paiements. Il peut y avoir un risque d’enregistrer les détails de la carte auprès de différents commerçants, car au fil du temps, le client peut perdre la trace de ces cartes et peut devenir sujet à des fraudes en ligne. Les banques et les réseaux de paiement s’efforcent de rendre le processus de paiement rapide et compliqué. gratuit en supprimant les éléments de friction, cependant, les pirates peuvent réussir à accéder aux détails de la carte en utilisant des logiciels malveillants dans certains cas.

Cela donne aux pirates l’accès à tous vos détails financiers et entraîne des transactions frauduleuses et des pertes. tokenisation ». À compter du 1er juillet, les commerçants et les agrégateurs de paiement ne pourront plus stocker les informations de carte des clients et toute information précédemment enregistrée devra être purgée. Avec l’introduction des jetons par les commerçants, seuls les commerçants autorisés pourraient vous envoyer les liens de paiement, qui ne vous demanderait pas les détails de votre carte, mais afficherait à la place le jeton émis contre cette carte, empêchant ainsi les pirates d’accéder à vos informations financières. Qu’est-ce que la tokenisation ?

Un token est un numéro à 16 chiffres unique pour une combinaison de carte, de demandeur de token et de commerçant. En jetant la carte auprès d’un commerçant, les détails réels de la carte du client sont remplacés par les informations d’identification du jeton, qui ne peuvent être utilisées que pour le commerçant pour lequel le jeton a été créé. Le demandeur de jetons facilite la génération de jetons pour le commerçant, certifiés selon les normes mondialement acceptées en matière de sécurité et de sûreté. Une fois que les commerçants sont prêts à activer la tokenisation, il sera demandé aux clients s’ils souhaitent tokeniser les détails de leur carte du côté du commerçant lors du lancement d’une transaction.

Si le client s’engage, un jeton unique à la carte et au commerçant sera généré. Ces détails de carte tokenisée seront stockés par le commerçant et pour les transactions ultérieures, le client peut simplement sélectionner cette carte tokenisée (où les 4 derniers chiffres seront les mêmes que votre carte d’origine) et terminer la transaction comme précédemment. Étant donné que les détails de la carte d’origine ne sont enregistrés nulle part, cela minimise les risques de sécurité. Déjà, les commerçants et les banques ont conseillé aux clients de tokeniser les détails de leur carte sur leurs applications/sites Web fréquemment utilisés pour garantir une utilisation transparente. On a peut-être déjà remarqué que différentes applications ont commencé à demander aux clients de tokeniser leurs cartes.

Les clients peuvent s’attendre à ce que les marchands restants soient également en ligne d’ici la fin de la date limite du 30 juin avec les modifications proposées. Étant donné que les jetons sont uniques à chaque marchand, les clients devront tokeniser leurs cartes auprès de chacun des marchands séparément. Donc, plusieurs jetons pour plusieurs marchands. La plupart des grandes banques, y compris Axis Bank, ont apporté les changements nécessaires de leur côté pour se conformer aux nouvelles directives. De nombreux grands commerçants en ligne ont également intégré des changements de leur côté et les clients peuvent tokeniser leurs cartes et enregistrer les détails dès maintenant. Une fois tokenisés, les clients peuvent continuer à effectuer des transactions comme d’habitude.

Les quatre derniers chiffres de la carte tokenisée seront visibles par le client, ainsi que le nom de la banque. Les clients peuvent sélectionner les détails de la carte enregistrée et payer, comme cela se fait actuellement. La question importante que l’on peut se poser maintenant est la suivante : une fois que ces nouvelles règles de stockage entrent en vigueur, les clients qui manquent la date limite subissent-ils l’inconvénient de saisir le numéro de carte complet (16 chiffres) ainsi que l’expiration et le CVV à chaque fois pour un transaction?

La réponse est un grand et catégorique « non ». Les récentes directives de tokenisation de carte sur fichier introduites par RBI ouvrent la voie à un stockage plus sécurisé des détails de la carte tout en conservant la même facilité de paiement – pas besoin d’entrer 16 chiffres à chaque fois. Les clients peuvent tokeniser les détails de leur carte auprès des commerçants et des agrégateurs de paiement à tout moment.

EVP & head-cards & payment, Axis Bank

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.