Plus tard, Alligator diffusera demain pour célébrer le lancement, avec des stars invitées

SmallBu / Bataille d’oreillers

L’alligator plus vif et animé avec amour arrive demain sur la Nintendo Switch et pour fêter ça, le SmallBu primé aux Emmy Awards et le studio de jeu narratif Pillow Fight s’associent une fois de plus pour diffuser le lancement.

Avec les stars invitées 2Mello, qui a fait la musique, l’artiste de nettoyage Ian Worthington et l’ami de la série / contributeur au jeu Neil Cicierega (le type derrière Mouth Sounds et Mouth Moods), l’équipe à double couple de SmallBu et Pillow Fight vont réagir en direct au lancement sur Twitch.

La diffusion aura lieu demain, mardi 16 mars, à 12h30 HE (qui est … 15h30 GMT? L’heure d’été vient d’arriver en Amérique du Nord, mais pas encore au Royaume-Uni. C’est une période difficile pour les fuseaux horaires) .

Allez-vous télécharger Later Alligator demain? Vous prévoyez de vous connecter au flux? Faites le nous savoir dans les commentaires.