Plus tard avec le talk-show de John Mayer en cours de finalisation pour la série Paramount + ⋆ .

Selon un rapport de Variety, John Mayer devrait animer son propre talk-show sur Paramount +.

Appelé Plus tard avec John Mayer, l’émission sera un tour sur le populaire de la BBC Plus tard avec Jools Holland. L’auteur-compositeur-interprète «New Light» a remporté sept Grammys au cours de sa carrière. La série verra Mayer parler avec d’autres musiciens, célébrités et artistes dans un décor inspiré d’un club. Il y aura également des performances musicales sur le spectacle hebdomadaire. Cela ne sera pas exclusif à Paramount +, car ils veulent diffuser des émissions spéciales sur CBS et les lier aux Grammys (qui sont diffusés sur CBS).

Le guitariste de Dead & Company n’est pas étranger aux talk-shows. Mayer a organisé sa propre émission sur Instagram Live appelée Humeur actuelle. Il a eu des invités de renom tels que Dave Chappelle et d’autres musiciens lors de son populaire émission hebdomadaire IG. Mayer a également hébergé des invités sur CBS ‘ Le spectacle tardif et est apparu sur le dernier épisode de Late Night avec Conan O’Brien. CBS Entertainment a presque finalisé un contrat de série télévisée avec le musicien de rock en 2009, mais de toute évidence, cela ne s’est pas concrétisé.

La carrière musicale réussie de Mayer l’a vu pour la dernière fois sortir The Search for Everything en 2017.

