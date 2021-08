Plus Twitter change, plus il est difficile d’utiliser des applications tierces

D’après mon profil Twitter, j’ai rejoint le réseau social en avril 2008. Cela fait plus de 13 ans. Et pendant ces 13 années, j’ai utilisé une variété d’applications tierces. Tweetie a tout commencé. Puis Tweetbot. J’en ai aussi utilisé d’autres comme Aviary et Twitteriffic. Mais jamais l’application Twitter officielle. Pas pour n’importe quelle durée.

Cela va changer le plus tôt possible, que je le veuille ou non.

Au fil des ans, nous avons vu Twitter faire de son mieux pour tuer les applications Twitter tierces. Nous l’avons également vu revenir en arrière, donnant aux développeurs l’accès à une API améliorée. Tweetbot 6 – l’une des meilleures applications iPhone du moment – utilise cette API et se trouve être mon application Twitter de choix. Mais cela ne suffit pas.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Au cours des derniers mois, nous avons vu Twitter sur un rouleau, annonçant – et invitant les gens à trouver – de nouvelles fonctionnalités et modifications à la plate-forme. Les Super Follows en sont un exemple. Il teste maintenant une sorte de bouton d’aversion. Twitter permet d’éviter plus facilement les personnes dans vos mentions et la vérification des faits Birdwatch se déploie également.

Mais vous avez besoin de l’application Twitter pour l’utiliser. Tweetbot ne peut voir, et ne verra probablement jamais, aucun de ces changements. C’est sinistre, et cela signifie que des gens comme moi devront changer.

Maintenant, je sais que c’est ce que veut Twitter. Ils veulent que je voie leurs publicités – je paierais pour les supprimer si possible – et ils veulent que je sois pris en otage par leur algorithme et leur système de recommandation de tweets. Ils ne peuvent rien imposer aux utilisateurs de Tweetbot, mais ceux qui utilisent leur propre application sont un jeu équitable. Ce sera bientôt moi aussi.

Il ne s’agit pas seulement de ce que fait l’application. C’est ce qu’il ne fait pas. Twitter ne synchronise toujours pas votre position dans la chronologie sur plusieurs appareils et les fois où je plonge mes orteils dans l’application iPhone, il saute dans la chronologie à chaque fois qu’il actualise le flux. c’est exaspérant et cela rendra l’utilisation de Twitter moins agréable lorsque je devrai l’utiliser.

Le correctif ? Idéalement, je préférerais que Twitter traite les applications tierces comme des citoyens de première classe, mais cela ne se produira pas. À tout le moins, j’aimerais que les applications propriétaires offrent une partie de ce que les goûts de Tweetbot et Twitteriffic offrent – ​​à commencer par cette synchronisation de la chronologie.

Oh. Et laissez-moi payer pour ne plus jamais revoir une annonce. Je ne peux pas imaginer que je suis seul ici.