Plus Ultra et Ciudad de Murcia se partagent les points dans un match sans but (0-0)

06/06/2021 à 23:35 CEST

Le match qui s’est déroulé ce samedi au Llano municipal de Brujas et qui a affronté le Plus Ultra et à Murcie ville il s’est terminé par un nul sans but entre les deux prétendants. le Plus Ultra il a abordé le match avec optimisme après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre Muleño loin de chez soi (2-3) et l’autre avant Lorca dans son fief (2-1). Du côté de l’équipe visiteuse, le Murcie ville a récolté un nul nul contre le Olympique de Totana, ajoutant un point lors du dernier match disputé dans la compétition. Après le score, l’équipe locale était en huitième position, tandis que le Murcie ville il est arrivé à la deuxième place à la fin du match.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué, le résultat est donc resté à 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en deuxième période et le temps réglementaire s’est donc terminé sur un score de 0-0.

Dans le match, l’arbitre a montré trois cartons jaunes à l’équipe visiteuse. Plus précisément, il a montré un carton jaune à Ortiz, Martinez Oui Alexis.

Avec ce résultat, le Plus Ultra il reste 23 points et le Murcie ville avec 38 points.

Le lendemain, l’équipe de Jésus Zapata affrontera contre Huércal-Overa, Pendant ce temps, il Murcie ville Enrique Mateo Montoya lui fera face Churra.

Fiche techniquePlus Ultra :Vivancos, Copeli, Carceles, Fran Díez, Sotomayor, Kevin Garces, Riberon, Garnes, Daniel Manzanares, Carmona et AgnaouVille de Murcie :Martínez, Alex Perez, Ortiz, David, José Mariano, Moussa (Coins, min. 74), Gonzalez, Nana, Feliciano, Oscar Perelló et SantiagoStade:Llano municipal de BrujasButs:0-0