Plush entre en studio pour enregistrer son premier album

Groupe de rock féminin du nord de l’État de New York PELUCHE est entré en studio avec le producteur Johnny K (TACHES, 3 PORTES VERS LE BAS, PERTURBÉ) pour enregistrer son premier album, qui sortira cet automne le Divertissement sur la chaussée.

Ayant formé pendant les confinements du COVID-19, PELUCHE sort son premier single, “Détester”, plus tôt cette année, qui s’est hissée à la 29e place Panneau d’affichage Graphique de rock grand public. PELUCHE a fait les gros titres de la scène rock, étant l’un des premiers groupes de rock entièrement féminins de moins de 21 ans à émerger depuis un certain temps.

Les dames de PELUCHE sont ravis d’entrer en studio pour enregistrer un album complet. Chanteur/guitariste Moriah Formica dit : « Je suis super excité d’entrer en studio avec mes camarades de groupe ! Nous avons un mélange de chansons heavy, ainsi que des ballades. J’ai hâte que tout le monde entende le produit fini !

Le batteur Brooke Colucci ajoute : « Enregistrer notre propre album est un rêve devenu réalité ! Johnny K dans le passé a été un plaisir absolu et je suis très honoré de pouvoir à nouveau travailler avec lui ! Super excité d’entrer en studio et de sortir de la nouvelle musique!”

Bassiste Ashley Suppa partage: “Ce voyage semble de plus en plus irréel chaque jour, et ce fut un plaisir absolu de travailler aux côtés de membres du groupe incroyablement talentueux. Notre premier album signifie beaucoup pour chacun de nous, et nous espérons qu’il le sera également pour tous les autres. “

Guitariste principal Bella Perron dit : « Je suis très excité de travailler sur notre premier album ! J’ai hâte de partager de la nouvelle musique bientôt !

Fans de PELUCHE attendaient avec impatience la nouvelle musique du groupe. Pour leur donner un avant-goût de ce qui les attend, PELUCHE a rassemblé un aperçu de trois nouvelles chansons qui figureront sur le prochain album.

PELUCHE se prépare également pour certains spectacles en direct. Pour lancer l’été, les performances suivantes ont été annoncées pour 2021, y compris une passionnante tournée américaine à part entière qui sera bientôt annoncée.

13 août – Springfield, IL @ Illinois State Fair



18 août – Kenosha, WI @ Kenosha County Fair



19 août – Wonder Lake, IL @ Alibi Pub (spectacle intime spécial à capacité limitée)

En plus des dates d’été, PELUCHE a annoncé son inscription sur le Voragos festival de rock, qui sera une expérience de vacances unique qui se déroulera sur un bateau de croisière du 16 au 21 février 2022 et présentera des spectacles de ROB ZOMBIE et CHEVELLE, parmi beaucoup d’autres.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).