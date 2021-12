Plusieurs civils, jawan tués lors d’opérations de sécurité au Nagaland ; Amit Shah exprime son chagrin, a ordonné l’enquête du SIT

Le ministre en chef du Nagaland, Neiphiu Rio, a exprimé sa tristesse face à « l’incident malheureux » qui a conduit au « meurtre de civils » dans l’État. Il a dit qu’une équipe d’enquête spéciale de haut niveau enquêterait. (Photo d’archive)

Plusieurs personnes ont été tuées aujourd’hui dans un cas présumé d’« erreur d’identité » dans le village d’Oting, dans le district de Mon du Nagaland, à la frontière du Myanmar, après qu’une opération anti-insurrectionnelle a mal tourné. Un membre des forces de sécurité, jawan, a également été tué dans l’incident qui a provoqué des tensions dans l’État.

Appel au calme, le ministre en chef du Nagaland, Neiphiu Rio, a exprimé sa tristesse face à « l’incident malheureux » qui a conduit au « meurtre de civils » dans l’État. Il a dit qu’une équipe d’enquête spéciale de haut niveau enquêterait.

« L’incident malheureux qui a conduit au meurtre de civils à Oting, Mon est hautement condamnable. Condoléances aux familles endeuillées et prompt rétablissement des blessés. Le SIT de haut niveau enquêtera et rendra justice conformément à la loi du pays. Appel à la paix de toutes les sections », a tweeté le ministre en chef Rio.

Le ministre de l’Intérieur de l’Union, Amit Shah, a également exprimé ses condoléances aux familles des victimes. Il a tweeté : « Angoissé par un incident malheureux à Oting au Nagaland, lundi. J’exprime mes plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. Un SIT de haut niveau constitué par le gouvernement de l’État enquêtera en profondeur sur cet incident pour garantir que justice soit rendue aux familles endeuillées. »

Le nombre de victimes n’est pas connu dans l’immédiat et les rapports indiquent que plusieurs personnes ont également été blessées dans l’incident. La situation dans la région est tendue.

Donnant des détails, l’armée indienne a déclaré dans un communiqué officiel : « Sur la base de renseignements crédibles sur les mouvements probables d’insurgés, une opération spécifique devait être menée dans la région de Tiru, ​​district de Mon, Nagaland. L’incident et ses conséquences sont profondément regrettés. La cause de la malheureuse perte de vies fait l’objet d’une enquête au plus haut niveau et des mesures appropriées seront prises conformément au cours de la loi. Les forces de sécurité ont été grièvement blessées lors de l’incident, dont un soldat qui a succombé à ses blessures. »

