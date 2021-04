Andreas Seidl a exhorté ses collègues de McLaren à rester «concentrés» après leur excellent début de saison de Formule 1 2021 au Grand Prix de Bahreïn.

Lors de leur première course depuis son retour au pouvoir de Mercedes, l’équipe basée à Woking a obtenu des finitions P4 et P7 avec Lando Norris et Daniel Ricciardo respectivement, les plaçant tôt dans la course pour la troisième place du championnat des constructeurs.

Cependant, Ferrari et AlphaTauri semblaient avoir pris des mesures depuis la saison dernière, les deux équipes ayant une voiture devant McLaren en qualifications.

Aston Martin et Alpine ne semblent pas avoir fait un pas similaire, mais Seidl a averti que le «véritable ordre de marche» n’était pas clair après une seule course.

La F1 revient à Imola ce week-end pour le Grand Prix d’Émilie-Romagne.

“Nous nous dirigeons vers Imola cette semaine après avoir fait un bon début de saison dans la course d’ouverture, mais il est essentiel que nous restions concentrés et consolidions”, a-t-il déclaré. «L’équipe et nos collègues Mercedes travaillent dur comme toujours pour optimiser notre package et nous donner les meilleures chances de nous battre pour de bons points ce week-end.

«Dans le même temps, nous continuons à nous concentrer sur notre fiabilité et notre efficacité opérationnelle pour atteindre notre plein potentiel.

«Il est clair que plusieurs de nos concurrents ont fait un pas en avant, même s’il est difficile d’être certain du véritable ordre de marche d’une course. Cela ne deviendra que plus clair au fil de la saison, avec des conditions différentes sur des circuits aux caractéristiques différentes.

La course de l’année dernière à Imola s’est déroulée sur un format raccourci de deux jours et Seidl estime que le retour au programme traditionnel du week-end aidera l’équipe à «optimiser» son set-up.

«Nous sommes impatients de courir à Imola pour une deuxième saison consécutive, cette fois avec trois jours complets de course qui nous permettront d’optimiser les réglages», a-t-il ajouté.

«Imola pose un nouveau défi par rapport à la course précédente, avec des profils de virage différents et un tracé de piste plus étroit. Il y a moins de possibilités de dépassement qu’à Bahreïn, ce qui augmente l’importance de la position de piste et de notre performance de samedi.

«Dimanche, nous devrons être prêts pour une course passionnante qui présentera un certain nombre d’opportunités et de défis, comme nous l’avons vu l’année dernière. Nous attendons avec impatience un autre week-end passionnant de Formule 1. »