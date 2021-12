Plusieurs décès confirmés après que la tornade a frappé l’entrepôt d’Amazon

Un entrepôt d’Amazon à Edwardsville, dans l’Illinois, s’est effondré à la suite d’un épisode de mauvais temps et de tornades qui ont ravagé le Midwest et le sud vendredi soir. Selon un rapport de ., au moins deux décès ont été confirmés et un certain nombre de travailleurs sont toujours portés disparus.

Un article publié sur la page Facebook de l’agence de gestion des urgences de Collinsville de l’Illinois a qualifié l’effondrement d’incident de « massifs victimes ». Il a ensuite publié une mise à jour avec une photo des conséquences de l’événement, montrant une grande partie de l’entrepôt complètement détruite par la tempête.

Lors d’une conférence de presse ce matin, le chef de la police Mike Fillback a déclaré aux journalistes que les autorités ont eu du mal à savoir « combien de personnes nous avions réellement dans cet établissement à l’époque car ce n’est pas un personnel fixe ». La direction d’Amazon était sur place pour aider à créer une liste des membres du personnel qui sont représentés, cependant, Fillback note qu’il est toujours difficile de déterminer combien de personnes restent piégées à l’intérieur du bâtiment effondré.

Une trentaine de personnes auraient pu sortir de l’installation en toute sécurité. Alors que certains ont été transportés en bus vers une zone sûre et ont retrouvé leur famille, d’autres ont pu quitter les lieux par eux-mêmes (via NBC News). On ne sait pas encore combien de personnes se trouvaient à l’origine dans le bâtiment, mais Fillback estime qu’il y en avait peut-être environ 50.

« La sécurité et le bien-être de nos employés et partenaires sont notre priorité absolue en ce moment », a déclaré le porte-parole d’Amazon, Richard Rocha, dans un communiqué à The Verge. « Nous évaluons la situation et partagerons des informations supplémentaires lorsqu’elles seront disponibles. »

L’Illinois n’était pas le seul État touché par les violentes tempêtes. Selon NBC News, 70 décès sont attendus dans le Kentucky, tandis qu’un a été tué après qu’une éventuelle tornade a frappé une maison de soins infirmiers dans l’Arkansas. Le président Joe Biden a envoyé un tweet ce matin, déclarant que l’administration « travaille avec les gouverneurs pour s’assurer qu’ils ont ce dont ils ont besoin alors que la recherche de survivants et l’évaluation des dommages se poursuivent ».