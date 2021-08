Plusieurs demandes de dommages et intérêts à Binance suite à des pannes ⋆ Crypto new media

Un crypto-trader nommé Fawaz Ahmed poursuit une action en justice contre l’échange de crypto-monnaie Binance, affirmant que cela lui a coûté des millions de dollars en Ethereum perdu.

Binance pourrait se retrouver devant les tribunaux

Lorsque Ahmed a vu le prix de l’Ethereum baisser, il a estimé qu’il était temps de vendre ses pièces et de quitter l’espace commercial pendant un certain temps. Malheureusement, ce n’était pas quelque chose qu’il a pu faire étant donné que la bourse connaissait une panne majeure le jour où il a cherché à négocier. C’était le 19 mai de l’année dernière, à une époque où les prix de la cryptographie – ainsi que les prix de plusieurs autres actifs, y compris les actions et l’or – connaissaient de lourdes vulnérabilités en raison de la flambée de la pandémie de COVID.

En conséquence, Ahmed n’a pas pu vendre sa réserve et a vu ses pertes personnelles augmenter considérablement. Il prétend avoir perdu plusieurs millions de dollars à cause de la panne, et il estime que Binance devrait le dédommager. Dans une récente interview, il a déclaré :

Cette perte n’était pas juste. C’est quelque chose qui était hors de mon contrôle.

Binance s’est finalement rendu à Ahmed et lui a offert ce qu’il appelle un montant de compensation “absurde” peu élevé. Ahmed n’était pas content de cela et a décidé de poursuivre l’affaire par les voies légales. On pense qu’il sera l’une des nombreuses personnes cherchant à prendre des mesures sévères contre l’échange cryptographique et à demander des paiements d’arbitrage.

Alors que Binance a déclaré qu’il n’était pas en mesure de commenter les “questions juridiques en suspens”, il a mentionné ce qui suit dans une déclaration publiée :

Notre politique est juste en ce sens que nous indemnisons les utilisateurs qui ont subi des pertes de trading réelles en raison de problèmes avec notre système. Nous ne couvrons pas les situations hypothétiques « ce qui aurait pu être » telles que les bénéfices non réalisés.

Ce n’est pas la première fois que Binance connaît un tel black-out. La société en a subi plusieurs au fil des ans, ce qui aurait fait perdre à de nombreuses personnes des millions, en particulier lorsqu’elles s’engagent dans des métiers risqués.

Un autre gros problème est que Binance n’a pas de siège officiel, ce qui rend difficile pour les procureurs et autres représentants légaux de déterminer comment ils peuvent engager une action en justice contre l’entreprise. Cependant, il semble qu’un petit groupe de commerçants de crypto cherche à changer un peu les choses. Ces commerçants se sont associés à une organisation connue sous le nom de Liti Capital, une petite société de capital-investissement en Suisse. La société fournit un financement de litige et a annoncé qu’elle le ferait pour les près de 1 000 personnes qui cherchent actuellement à demander des dommages-intérêts à Binance.

Comment et où attaquer ?

Dans une interview, David Kay – le directeur des investissements de Liti Capital – a expliqué :

Il s’agit d’une affaire historique pour l’industrie… Le seul endroit où Binance a déclaré qu’il était compétent est un tribunal d’arbitrage international de Hong Kong. Ce sera le plus grand arbitrage international de consommation de l’histoire.

Mots clés : Binance, Fawaz Ahmed, Liti Capital