Plusieurs des plus grands districts scolaires du Texas défient le gouverneur et imposent des mandats de masque ⋆ 10z viral

in

Les districts scolaires de Dallas et d’Austin, au Texas, auront besoin de masques pour mieux protéger les élèves et le personnel contre la vague de variante delta du COVID-19.

Les décisions annoncées lundi par le surintendant de chaque district scolaire contredisent le décret du gouverneur Greg Abbott restreignant les mandats de masque dans les écoles.

Le Dallas Independent School District est le deuxième plus grand district du Texas et commencera à exiger des masques dans les 230 écoles du district à partir de mardi pour une période temporaire, mais indéterminée.

À compter du mardi 10 août, pour protéger le personnel et les étudiants de la propagation de la variante Delta hautement contagieuse du coronavirus, Dallas ISD exige temporairement que tout le personnel, les étudiants et les visiteurs portent des masques lorsqu’ils se trouvent sur la propriété du district. Détails : https://t.co/wtKKlj0UmG pic.twitter.com/F8GbXg1NPl – Dallas ISD (@dallasschools) 9 août 2021

Le surintendant Michael Hinojosa a déclaré lors d’une conférence de presse qu’il était responsable de la sécurité des étudiants, du personnel et de leurs familles alors que la situation entourant la variante delta devenait « considérablement plus urgente ». Il a déclaré qu’il imposerait tous les protocoles de sécurité qu’il estime être dans le meilleur intérêt du district.

Le district scolaire indépendant d’Austin, le cinquième plus grand du Texas, commencera à exiger des masques pour ses 125 écoles mercredi. Le déménagement a été annoncé par la surintendante Stephanie S. Elizalde lors d’une réunion du conseil scolaire lundi.

L’exigence de masque est une tentative de protéger les étudiants qui ne sont pas éligibles à la vaccination, a déclaré le président du conseil d’administration Geronimo M. Rodriguez Jr. lors de la réunion, citant le fait que les enfants de moins de 12 ans ne sont pas autorisés à se faire vacciner contre le COVID-19.

Les masques fonctionnent. Les masques faciaux sont obligatoires à Austin ISD. pic.twitter.com/CI7spvchj7 – Austin ISD (@AustinISD) 10 août 2021

“Je suis responsable de la sécurité, de la santé et du bien-être de chacun de nos étudiants et de notre personnel”, a déclaré Elizalde dans un communiqué. “Si je me trompe, je dois pécher par excès en m’assurant que nous avons été trop prudents, pas que nous avons échoué.”

Les exigences en matière de masques des districts scolaires d’Austin et de Dallas vont toutes deux à l’encontre du décret d’Abbott de mai qui interdit aux écoles et autres structures gouvernementales d’imposer des mandats de masque.

Le district scolaire d’Austin a déclaré que sa décision était basée sur les directives du CDC qui recommandent à “tous les enseignants, le personnel, les élèves et les visiteurs des écoles K-12, quel que soit leur statut vaccinal” de masquer à l’intérieur, avec lequel ils disent avoir eu du succès dans le passé, selon la déclaration de l’AISD.

Le Dallas Independent School District a souligné les avertissements des responsables du comté selon lesquels «les hospitalisations augmentent au rythme le plus rapide depuis le début de la pandémie, parmi tous les groupes d’âge, y compris les enfants», pour justifier les exigences en matière de masques, selon le communiqué. Le Texas comptait 10 041 hospitalisations lundi, contre 1 591 le 1er juillet, selon les données du tracker du département d’État du Texas.

Le district scolaire de Dallas a également déclaré que l’ordonnance du gouverneur “ne limite pas les droits du district en tant qu’employeur et établissement d’enseignement d’établir des règles de sécurité raisonnables et nécessaires pour son personnel et ses étudiants”.

Le district scolaire indépendant de Houston votera sur la mise en œuvre ou non d’un mandat de masque lors d’une réunion jeudi, a rapporté Click 2 Houston, affilié à NBC.

Hinojosa et Elizalde n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de la Daily Caller News Foundation.

Le contenu créé par The Daily Caller News Foundation est disponible gratuitement pour tout éditeur d’actualités éligible qui peut fournir un large public. Pour les opportunités de licence de notre contenu original, veuillez contacter [email protected]