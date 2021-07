Plusieurs échanges autorisés pour le Samsung Galaxy Z Fold 3

Eric Zeman / Autorité Android

Samsung ajuste ses limites d’échange pour le Samsung Galaxy Z Fold 3. Au lieu de n’échanger qu’un seul appareil pour réduire les coûts, vous pourrez en échanger deux en même temps (au moins aux États-Unis). Le changement fait partie d’un effort plus important de la part de Samsung pour mettre les pliables entre les mains d’un plus grand nombre de clients.

La plupart des gens conviendraient que les téléphones pliables sont plutôt chouettes. Il semble futuriste de plier littéralement votre téléphone en deux. Cependant, les questions concernant la durabilité des téléphones pliables – et leurs prix exorbitants – effraient de nombreux consommateurs.

Aux États-Unis (et peut-être dans d’autres pays), Samsung autorisera l’échange de jusqu’à deux appareils pour faire baisser le prix du Galaxy Z Fold 3. Normalement, Samsung n’autorise qu’un seul échange. Cette fois-ci, cependant, vous pourriez réduire considérablement le prix du Fold 3 si vous possédez deux appareils de grande valeur que vous ne souhaitez pas conserver.

Samsung n’acceptera pas seulement les smartphones non plus. Vous pouvez également échanger des tablettes et des montres connectées. Évidemment, l’entreprise n’acceptera que certaines marques/modèles et ils doivent être en bon état pour maximiser votre commerce.

Lorsque vous incluez le fait que Samsung offrira également un an de Samsung Care Plus gratuitement si vous pré-réservez un Galaxy Z Fold 3, il est clair que l’entreprise veut vraiment proposer des pliables. Après tout, l’entreprise a accaparé le marché – si elle peut fabriquer des pliables “normaux”, elle n’aura pratiquement aucune concurrence pour l’année ou les deux prochaines.