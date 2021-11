Plusieurs écoles privées rouvrent à Delhi pour toutes les classes, beaucoup rouvriront dans les semaines à venir

Alors que les écoles publiques de Delhi ont rouvert à partir du 1er novembre, la majorité des écoles privées ont décidé de reporter la réouverture des classes juniors en vue de Diwali et d’autres festivals.

Plusieurs écoles privées de la capitale nationale ont rouvert à partir de lundi pour toutes les classes tandis que de nombreuses autres sont encore en train d’élaborer des modalités et reprendront les cours en présentiel dans les semaines à venir.

La Delhi Disaster Management Authority (DDMA) avait annoncé le mois dernier que les écoles rouvriraient pour toutes les classes à partir du 1er novembre, même si l’enseignement et l’apprentissage se poursuivraient en mode mixte.

L’école publique moderne de Shalimar Bagh a rouvert lundi pour les classes de maternelle et de maternelle.

«L’école a été rouverte pour la maternelle et le KG, tandis que l’école hors ligne pour les classes 1 à 5 commencera à partir du 11 novembre. Nous prévoyons de commencer l’école hors ligne pour les classes supérieures après un certain temps. Étant donné que les étudiants des classes 9, 10 et 11 passent leurs examens hors ligne, ainsi que les étudiants des classes 6 à 8 passent leur examen unitaire en ligne.

« En gardant à l’esprit les protocoles COVID-19 et en accordant la priorité absolue à la santé de nos élèves, nous appellerons les élèves sur une base de numéros impairs-pairs pour garantir que seulement 50 % des élèves peuvent venir à l’école chaque jour », a déclaré le directeur de l’école, Alka Kapur. .

Alors que l’école publique Mount Abu à Rohini prévoit de rouvrir à partir de jeudi, l’école MRG de la même région a décidé de rouvrir les classes à partir du 15 novembre.

« Nous prévoyons de rouvrir pour toutes les classes à partir du 15 novembre », a déclaré Anshu Mittal, directeur de l’école MRG.

Bharat Arora, secrétaire général du Comité d’action des écoles privées sans aide, a déclaré que certaines écoles étaient encore en train d’obtenir le consentement des parents.

« Certaines écoles sont en train d’obtenir le consentement des parents tandis que les modalités de transport sont également en cours d’élaboration », a-t-il déclaré.

Lundi dernier, certaines écoles publiques ont accueilli des étudiants avec de la danse et de la musique, tandis que d’autres ont décidé de projeter des films comme « Taare Zameen Par » pour les étudiants. De nombreuses autres activités ont également été organisées pour aider les enfants à se connecter avec leurs écoles, avant de reprendre l’éducation physique.

La DDMA a ordonné aux écoles de veiller à ce qu’il n’y ait pas plus de 50 % de présence dans une classe à un moment donné et qu’aucun élève ne soit obligé d’assister à des cours physiques.

Suite à une nette amélioration de la situation du COVID-19 dans la ville, le gouvernement de Delhi avait annoncé la réouverture des écoles des classes 9 à 12, des collèges et des instituts de coaching à partir du 1er septembre. Cependant, c’est la première fois après mars 2020 que les écoles de Delhi rouvre pour les cours jusqu’à 8.

Autoriser seulement 50 % des élèves par classe, un dépistage thermique obligatoire, des pauses déjeuner échelonnées, une disposition alternée des sièges et éviter les visites de routine des invités font partie des directives annoncées par la DDMA pour la réouverture des écoles.

La DDMA a déclaré que les étudiants, les enseignants et le personnel non enseignant vivant dans les zones de confinement de Covid ne seront pas autorisés à venir dans les écoles et les collèges. Il a également déclaré que la zone utilisée pour des activités telles que la distribution de rations et la vaccination devrait être séparée de la zone qui sera utilisée pour les activités académiques.

