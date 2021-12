« Plusieurs fois nous gagnons sans le mériter et maintenant nous perdons sans le mériter »

22/12/2021 à 22:03 CET

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid, l’Argentin Diego Pablo SimeoneIl a déclaré lors d’une conférence de presse, après avoir perdu son équipe ce mercredi 2-1 contre Grenade, qui dans le passé a remporté des matchs « sans le mériter » et que maintenant c’est le contraire qui se produit puisqu’ils les perdent « sans le mériter ».

« Je pense que l’équipe a bien joué, a généré de nombreuses occasions et méritait de gagner. Les petits détails ont déséquilibré un match dans lequel nous avons eu des occasions claires », a expliqué Simeone après le choc lors d’une conférence de presse.

« Plusieurs fois dans le passé, nous avons gagné des matches que nous ne méritions pas de gagner et maintenant nous perdons des matches sans le mériter », a déclaré Simeone.

Sur les nombreux reçus, il a indiqué que le premier but de Grenade était « un grand but » et que plus tard les locaux ont profité « d’une inattention dans une contre-attaque » pour marquer 2-1.

« Nous avons eu des chances de gagner le match, mais quand une équipe marque deux buts et l’autre, celle qui en marque deux est digne de gagner le match », a déclaré l’entraîneur sportif.

Concernant le moment actuel de l’équipe, avec quatre défaites consécutives en championnat, l’entraîneur estime qu’il est temps de « vider l’esprit, être calme et travailler », en plus d' »attendre que les centraux blessés se rétablissent ».

« A partir de là on part sereinement pour remonter ça, qui a beaucoup de bonnes choses. Avec calme et équilibre on va avancer », a conclu Simeone.