Plusieurs introductions en bourse de Fintech suggèrent que le moment est venu pour les actions SOFI

Avec plusieurs perturbateurs de la fintech cherchant à entrer en bourse dans les jours et les semaines à venir, les investisseurs qui possèdent Technologies SoFi (NASDAQ :SOFI) les actions devraient être enthousiasmées par la nouvelle.

Source : rafapress / Shutterstock.com

D’où je suis assis, c’est un feu vert pour que l’action SOFI monte.

Voici pourquoi.

Rien que le mois dernier, le cours de l’action SoFi a augmenté de près de 40 %. L’action SOFI est apparue bloquée au neutre début octobre, s’échangeant entre 14 $ et 16 $ pendant près de trois mois.

Qu’est-ce qui a réveillé la bête ? Pour commencer, il a obtenu une cote de surpondération et un prix cible de 25 $ le 11 octobre de la part de l’analyste de Morgan Stanley Betsy Graseck, juste autour de la cible médiane des sept analystes couvrant le titre.

Dans mon dernier article sur le perturbateur fintech du 20 octobre, j’évoquais les commentaires de l’analyste sur l’entreprise. À court terme, je pense qu’il testera 25 $ pour la troisième fois en 2021. À long terme, je pense que SOFI est un excellent investissement d’achat et de conservation.

À ce stade, si vous possédez SOFI toute l’année, vous avez fait un grand tour de montagnes russes. Cependant, si vous êtes patient et que vous continuez à acheter chaque fois que vous revenez au milieu de l’adolescence, je pense que vous avez une chance de 10 ou 20 sacs au cours de la prochaine décennie.

Mais revenons à l’essentiel du titre de l’article. Plusieurs introductions en bourse de fintech cherchent à devenir publiques à court terme. Je pense que c’est une excellente nouvelle pour SOFI car cela suggère qu’il reste un grand appétit des investisseurs pour les perturbateurs fintech de toutes sortes.

SoFi se trouve être l’un des meilleurs, à mon avis.

Les introductions en bourse Fintech sur le pont

Nu Holdings a déposé son F-1 le 1er novembre. Elle exploite Nubank, l’une des plus grandes plateformes bancaires numériques au monde. Fondée en 2013 au Brésil, la société estime que le marché des services financiers en Amérique latine atteindra 1 000 milliards de dollars en 2021. Elle compte 48,1 millions de clients au Brésil, au Mexique et en Colombie. Euromoney la considère comme la meilleure banque d’Amérique latine.

Bien sûr, cela ne rapporte pas d’argent.

Au cours des neuf mois clos le 30 septembre, Nu a généré 1 milliard de dollars de revenus avec une perte de 99,1 millions de dollars. En juin, Nu a levé 2,3 milliards de dollars de financement, dont 500 millions de Berkshire Hathaway (NYSE :BRK.A, NYSE :BRK.B). Le financement valorisait Nubank à 30 milliards de dollars.

Nu veut vendre jusqu’à 332,5 millions d’actions de catégorie A entre 10 et 11 $, générant ainsi un produit brut de 3,65 milliards de dollars. Sur la base de 4,6 milliards d’actions de catégorie A en circulation après l’introduction en bourse – et d’un point médian de 10,50 $ – qui valorise les capitaux propres de la société à 48,3 milliards de dollars ou 36 fois les ventes [based on $1 billion in sales for nine months, divided by three quarters, and multiplied by 4 to annualize].

SoFi est actuellement évalué à 22,5 fois les ventes. Si nous lui donnons le multiple exact de Nu, cela augmente sa capitalisation boursière de 18 milliards de dollars à 28,9 milliards de dollars et un cours de l’action de 36,42 $.

Si vous possédez des actions SOFI, cela doit être de la musique à vos oreilles.

L’autre perturbateur de la fintech qui cherche à devenir public est NerdWallet. Chris MacDonald d’InvestorPlace a discuté de son potentiel pré-IPO.

Mon collègue souligne que la plate-forme de conseils financiers de l’entreprise de médias a vu ses revenus augmenter de 32 % d’une année sur l’autre tout en portant sa base d’utilisateurs à 21 millions d’utilisateurs uniques par mois.

Sur la base de 64,7 millions d’actions en circulation après l’introduction en bourse, les capitaux propres de NerdWallet sont évalués à 1,16 milliard de dollars. Sur la base de ventes annualisées de 373,5 millions de dollars, son ratio prix-ventes est de 3,1x. Au cours des neuf premiers mois de 2021, il a enregistré une perte d’exploitation de 29,6 millions de dollars.

Je pense que si vous regardez les entreprises médiatiques dans l’espace financier, NerdWallet sort à une évaluation raisonnable, malgré la perte d’argent.

Cependant, il ne peut tenir une bougie à l’introduction en bourse de Nu. C’est une grosse affaire.

La ligne de fond

Je ne pense pas qu’il ne fasse aucun doute que les introductions en bourse de Nu et de NerdWallet seront bien accueillies par les investisseurs. Mais s’ils ne le sont pas, je serai choqué car la perturbation des technologies financières reste l’une des principales tendances à Wall Street.

Pour cette raison, si vous avez la moindre idée d’acheter SOFI, vous voudrez peut-être le faire avant trop longtemps. Si les deux introductions en bourse sautent considérablement, SOFI testera 30 $ ou 35 $, pas 25 $.

Je continue d’aimer les actions SoFi.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Will Ashworth écrit sur les investissements à temps plein depuis 2008. Les publications où il est apparu incluent InvestorPlace, The Motley Fool Canada, Investopedia, Kiplinger et plusieurs autres aux États-Unis et au Canada. Il aime particulièrement créer des portefeuilles modèles qui résistent à l’épreuve du temps. Il vit à Halifax, en Nouvelle-Écosse.